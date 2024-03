GF 42° puntata: eliminato, televoto finalista, Luzzi casta e strategie

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 42esima puntata del Grande Fratello annunciando il nuovo televoto per eleggere il secondo finalista. Prima di arrivare a questa sfida così importante, il conduttore ha chiuso il televoto a eliminazione, aperto lunedì scorso. Ma non è stato subito svelato il nome del concorrente meno votato dal pubblico. Signorini ha preferito parlare prima delle tensioni nate negli ultimi giorni nella Casa di Cinecittà.

Grande protagonista è attualmente Simona Tagli, che ancora una volta ha discusso con Alessio Falsone e non solo. L’amica di Beatrice Luzzi si è scontrata anche con Anita Olivieri, che insieme al gieffino risulta attualmente poco credibile. A smontarla ci pensano la prima finalista e il conduttore. Si è riacceso lo scontro poi tra Beatrice Luzzi e Anita. “Come può non rendersi conto delle cattiverie mi ha detto?! La differenza è che io non piango”, afferma l’attrice.

Non c’è confronto tra le due gieffine, in quanto Beatrice ha di sicuro la meglio e il pubblico la sostiene. Intanto, la Olivieri si dice certa che una volta fuori dalla Casa la Luzzi sarà sola, mentre lei sarà a divertirsi con gli amici che ha trovato durante questa esperienza. Signorini ha subito punzecchiato Anita, facendole notare che allora è vero che c’è il gruppo che lascia sola Beatrice.

Sono intervenuti in difesa di Luzzi più persone. Primo tra tutti Massimiliano Varrese, che inaspettatamente ha difeso Beatrice, consigliando a tutti di iniziare ad avere un rapporto con lei, come sta facendo lui. Poi Sergio D’Ottavi ha fatto presente che fuori dalla Casa lui sarà presente per Luzzi. E ad attenderla fuori c’è anche Vittorio Menozzi, il quale dallo studio ha sostenuto la Luzzi, dicendosi pronto ad avere in futuro con lei un chiarimento.

Grande Fratello: eliminata Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi casta

Ovviamente, non è mancato il blocco dedicato a Perla Vatiero e Mirko Brunetti, durante il quale Signorini è apparso davvero stufo, tanto che li ha stroncati. A Federico Massaro è stata riservata una sorpresa: ha riabbracciato sua madre. Prima di questo momento, Alfonso ha mandato in onda la clip che lo ritrae mentre litiga con Perla.

Finalmente è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto a eliminazione. Ebbene è stata eliminata definitivamente Grecia Colmenares con l’8% dei voti (Simona 25%, Letizia 17%, Greta 15%, Massimiliano 14%, Anita 12% e Federico 9%).

Dopo di che, è arrivato il momento di scegliere chi far andare al televoto per eleggere il secondo finalista. Attraverso i piramidali, i concorrenti hanno inizialmente escluso i concorrenti a cui non far giocare questa sfida. Sergio D’Ottavi ha scelto Simona Tagli, Paolo Menozzi ha fatto il nome di Alessio Falsone, Anita ha escluso Federico, Perla ha deciso di escludere dal televoto per la finale Massimiliano.

Letizia, Greta, Giuseppe, Rosy e Massimiliano hanno pescato il piramidale rosso e, dunque, non hanno dovuto escludere nessuno. Alla fine sono rimasti 8 in gioco: Letizia, Greta, Perla, Rosy, Giuseppe, Anita e Paolo. Nel frattempo, Signorini ha parlato con Beatrice, la quale è stata invitata da lui in confessionale. Qui l’attrice ha chiuso le porte a un possibile ritorno di fiamma con Giuseppe Garibaldi.

Luzzi ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di riprendere quel tipo di rapporto con il gieffino calabrese. Questo perché la differenza d’età e i modi di pensare differenti non le permettono di avviare una relazione con lui. Dicendo questo, Beatrice ha parlato della sua castità:

“Sono casta da tanti anni, non ho avuto più flirt. Quello che so adesso è che non mi posso permettere una storia del genere. Da cinque anni vivo in castità”

GF, Alessio e Sergio smascherati, poi televoto per il secondo finalista

Prima di iniziare le nomination per il televoto dedicato alla finale, ecco che Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi sono stati messi con le spalle al muro. I due gieffini parlavano in codice fino a ora, sbattendo i piedi improvvisamente. Ebbene stasera hanno rivelato che si trattava di un modo per comunicare sulla storia legata al presunto interesse di Alessio nei confronti di Perla.

“Sennò ti dichiara e boom”, diceva Sergio. “E lì finisce il teatrino”, rispondeva Alessio, nei giorni scorsi. Da lì poi una serie di colpi di piede sul pavimento, da parte di entrambi. Alla fine ciò che è uscito fuori è che i due prendevano in giro Perla, facendole credere che Falsone era interessato a lui. Alessio, però, in diretta stasera ha dichiarato che il gesto era per il GF.

Il pubblico non ha reagito bene a quanto accaduto, in quanto dentro la Casa di Cinecittà non si dovrebbe parlare in codice, prendendo tutti in giro. Anche tra i gieffini c’è stata un po’ di tensione, con Varrese che non ha creduto alla versione data da Alessio e Sergio.

Dopo di che, gli otto concorrenti candidati per il televoto del secondo finalista hanno dovuto dire chi tra loro vorrebbero vedere in finale. Hanno avuto la possibilità di votare anche se stessi. Gli altri inquilini hanno fatto le loro nomination in confessionale. Alla fine sono finiti al televoto per eleggere il secondo finalista: Letizia, Rosy, Anita e Paolo. La puntata si è conclusa con Anita e Alessio nella Suite per una cena romantica.