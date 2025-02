GF 29° puntata: nominati, Signorini svela quando sarà la finale

Il primo blocco della 29esima puntata del Grande Fratello ha visto protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez, per la gioia di Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini ha deciso subito di puntare su questi due protagonisti della Casa di questa edizione, lanciando qualche battuta al gieffino tanto discusso. Non sono mancate le critiche a Helena e Javier da parte di alcuni dei loro coinquilini, in particolare Lorenzo e la sua Shaila Gatta. Ciò è accaduto stasera dopo i baci che sono scattati tra i due concorrenti sudamericani all’interno della Casa in questi giorni.

In questo blocco, Stefania Orlando ha tuonato contro Zeudi Di Palma, mentre Signorini ha sganciato una stoccata contro Lorenzo e Shaila. Nel salotto della Casa, sono poi arrivate le Monsè, che ancora una volta hanno cercato un confronto con Pamela. Maria ha accusato la Petrarolo di alcuni suoi gesti del passato, con il sostegno fuori di Cristina Sciabbarrasi, un’altra ex Non è la Rai. Ilaria Galassi in studio tuona contro le Monsè: “Loro stanno facendo di tutto per rientrare in quella Casa. Siete fuori dal giro, fatevene una ragione. Siete ridicole. Parlate di cose più interessanti”.

Grande Fratello: il padre di Maxime si prende la scena

Per Maxime è arrivata una sorpresa: ha potuto riabbracciare suo padre Luwa. Quest’ultimo è un medico e si è subito complimentato con Signorini, dichiarando che lo segue da sempre in TV. “Lei è un pilastro”, ha dichiarato a gran voce Luwa. Prima di permettere a Maxime di rivedere il padre, Alfonso gli ha permesso di aprirsi in diretta sul suo passato. Il rugbista ha raccontato dei suoi problemi legati al suo peso durante l’infanzia e l’adolescenza, con tanto di problemi legati al bullismo. Non solo, Maxime ha ammesso di non aver sentito molto la vicinanza dei suoi genitori e in particolare di suo padre.

Con i suoi figli cerca, invece, di essere un papà diverso, più presente. Non sapeva che in confessionale suo padre stava ascoltando tutto. Ed ecco tramite il freeze è arrivato Luwa.“Siete tutti stecchiti eh! Non ve l’aspettavate? Ciao Max, rilassati”, così il papà del gieffino è entrato nella Casa, generando molta simpatia. Dopo di che,

“Sono contento di te nel mese che sei stato qua dentro. Ti ho riconosciuto come nella tua vita fuori. Sei sempre stato pacato, integerrimo, altruisti e sportivo. Così ti volevo e sono contento di esserci riuscito. La verità non esiste, esistono solo le interpretazioni”

Il padre di Maxime stasera al GF è andato avanti:

“Le cose che ha detto le ha interpretate come figlio. Ma io ho agito come genitore. Lui non ha ancora capito quello che io ho fatto. Ho aspettato diventasse grande per parlare. La carriera però l’ha portato lontano da me. Il fatto dell’obesità non era dovuto ad altre cose, ma era colpa della mamma. Sua mamma era così buona. Essendo del Benevento… in Campania fanno abbuffare i figli con ‘ne vuoi ancora?’. Poi ho detto basta, è lui che ti deve dire che vuole ancora. Ecco che ingrassava e nel campo faceva pena a correre. Ha perso 25 kg e non è più ingrassato”

Il pubblico ha subito fatto notare, ironizzando, che ha parlato di più Luwa nella Casa che Maxime, il quale ha anche tentato di fermarlo dopo il loro commovente abbraccio, ridendo.

GF: Lorenzo-Shaila vs Iago-Stefania, Grimaldi commuove

La puntata è andata avanti con Lorenzo e Shaila. Stefania Orlando e Iago Garcia hanno la meglio sulla coppia durante il confronto. A loro si unisce Federico Chimirri, il quale asfalta con calma ed educazione la ballerina.

La serata è proseguita con una gara in piscina tra Helena e Shaila. A vincere è stata la Prestes, la quale ha così conquistato una cena romantica a base di sushi e una notte nella Suite. Con sé ha deciso di portare, ovviamente, Javier. L’attenzione è poi caduta su Eva Grimaldi, la quale tramite uno scontro con Iago, ha ricordato di aver vissuto nella sua infanzia problemi legati allo studio per via della povertà.

Il conduttore ha preso la palla al balzo per far aprire in diretta l’attrice, che da piccola ha mostrato i primi segni di dislessia, non riconosciuta anni fa. Sua madre ha lavorato gratis nella scuola privata gestita dalle suore, che si trovava di fronte alla loro casa, per permetterle di gestire meglio la sua patologia. “A quattro anni divenni balbuziente quando passo un aereo militare a filo sopra la mia casa”, ha raccontato Eva. Mai pensava che sarebbe arrivata a parlare di fronte a milioni di persone in televisione.

La Grimaldi quando parla ha delle difficoltà, come lei stessa ha precisato stasera. La sua Imma le ha sempre consigliato di leggere di più. “Con Iago mi sento più piccola. Quando sento Stefania sono affascinata e sono molto curiosa”, ha spiegato Eva. La Grimaldi ha raccontato di non aver mai avuto problemi durante i provini per i film in cui ha recitato perché il suo manager l’ha sempre protetta. Si tratta di Alberto Tarallo e Signorini ci ha tenuto a precisarlo.

GF: i glutei finti della Ruta, la mamma di D’Apice contro Federica

Siparietto divertente con Maria Teresa Ruta, che nei giorni scorsi ha ammesso di portare dei glutei finti quando Pamela Petrarolo le ha fatto i complimenti per il suo lato b. La gieffina ha subito confessato il trucco e stasera ha fatto lo stesso, senza problemi. “Come vedi sono molto interessato”, ha scherzato Signorini, quando le ha chiesto dove li acquista. “In negozi dedicati alle protesi”, ha spiegato Maria Teresa. Il momento ha strappato tante risate, con il conduttore che ha anche citato Stefano De Martino quando Mattia Fumagalli ha mostrato con fierezza il suo lato b.

Un blocco stasera è stato dedicato anche a Chiara e Alfonso D’Apice. I due hanno messo un po’ di dramma nella loro storia che è appena nata. Il gieffino, in questi giorni, è tornato a parlare della sua lunga relazione con Federica Petagna, deludendo Chiara. “Come fa a non venirti in mente che Chiara non si infastidisca nel vederti parlare ancora così tanto di Federica?”, ha chiesto Signorini. Alfonso ha assicurato di non sentire la mancanza della sua ex fidanzata, ma di aver solo cercato di raccontare a Iago e Stefania cos’è accaduto tra loro.

La mamma di D’Apice ha deciso di inviargli un messaggio, nel quale si è detta felice di vederlo sorridere con Chiara. Tra le righe la donna l’ha invitato a non farsi troppi problemi, visto che gli altri non se li sarebbero fatti per loro. È stata una chiara frecciata a Federica. Quest’ultima dallo studio ha, innanzitutto, rassicurato Chiara che la sua storia con Alfonso è finita. A detta sua, il suo ex fidanzato dovrebbe mettersi nei panni della Cainelli. Non solo, Federica ha replicato alla mamma di D’Apice:

“In realtà, non me l’aspettavo, anche perché durante il nostro ultimo incontro ci siamo dette cose carine. Non ci siamo più sentite, non capisco perché ha scritto questo messaggio”

GF nomination: chi è al televoto, quando finisce questa edizione

L’eliminata della 29esima puntata del GF è stata Eva Grimaldi con l’1,77% (Shaila 31,41%- Javier 18,74% – Jessica 14,76% – Iago 12,79% – Amanda 9,76% – Giglio 4,25% – Maxime 4,18% – Pamela 2,34% – Eva 1,77%). Dopo la sua eliminazione, è arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto: Amanda, Zeudi, Stefania, Pamela e Iago. Intanto, in studio, c’è stato un faccia a faccia tra Luca Calvani e Ilaria Galassi. L’attore ha avuto modo di vedere una clip in cui l’ex Non è la Rai l’ha più volte attaccato. “Trovo proprio inutile commentare. Mi hai abbracciato qui in studio come fossi un caro amico”, ha replicato Calvani.

Non solo, salutando i concorrenti durante la chiusura della puntata, Signorini ha annunciato che questa edizione del GF finirà a fine marzo.