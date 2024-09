GF 18, parla l’ex di Shaila: “Quante bugie”, poi avverte la ballerina

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochi giorni, ma Shaila Gatta si è già affermata come una delle protagoniste indiscusse. L’ex velina è al centro delle discussioni per la sua vicinanza ai due ragazzi più ambiti della Casa, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Nella puntata di ieri, lunedì 24 settembre, si è parlato a lungo di questo triangolo, con Shaila che ha difeso il suo diritto di scherzare con chi le pare, sottolineando anche la sua decisione di essere più selettiva nelle scelte amorose dopo esperienze passate con “casi umani“. Un comportamento contestato da Beatrice Luzzi, che l’ha accusata di essere eccessivamente provocatoria, con un discorso fortemente criticato dal pubblico sui social.

Inoltre, questa non era la prima volta che l’ex allieva di Amici parlava in modo non esattamente lusinghiero dei suoi ex fidanzati nella Casa del Grande Fratello. La ballerina ha infatti raccontato di aver avuto una relazione tossica, con un ragazzo che la umiliava e non la faceva sentire apprezzata. Sebbene Shaila non abbia fatto nomi, in tanti hanno ipotizzato si trattasse di Alessandro Rizzo, ballerino con cui è stata fidanzata dal 2011 al 2016. Dopo la separazione, l’ex velina si era scagliata contro l’ex fidanzato, raccontando episodi molti simili a quelli condivisi con i suoi coinquilini: Shaila aveva descritto la loro storia come psicologicamente violenta, accusando Alessandro di averla manipolata e di aver esercitato un controllo totale sulla sua vita.

All’epoca, Rizzo aveva replicato alle accuse della sua ex, negando le sue dichiarazioni e rivelando di essere stato lui a subire un tradimento da parte sua. Ebbene, anche questa volta il ballerino ha deciso di non rimanere in silenzio. Dopo essersi sentito tirato in causa, Alessandro ha risposto su Instagram ad un utente che gli aveva chiesto la sua opinione su quanto visto fino ad ora di Shaila al Grande Fratello:

Più che visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere dono dell’interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia. Anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l’acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta!

Insomma, della dichiarazioni molto dure, che mostrano il rancore che i due ancora provano l’uno per l’altro. Le parole di Alessandro hanno già fatto il giro del web e in tanti stanno già chiedendo un confronto faccia a faccia tra di loro nella prossima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini deciderà di farli incontrare? Chissà…