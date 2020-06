Striscia la Notizia, Shaila Gatta: l’ex fidanzato rigetta le accuse, il caso

Striscia la Notizia, Shaila Gatta contestata: l’ex fidanzato Alessandro rigetta le accuse, il caso

Alessandro Rizzo, ballerino che ha vissuto una lunga love story con la velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, rompe il silenzio dopo che quest’ultima ha rilasciato nel 2018 un’intervista a Grazia molto ‘tosta’, parlando di un “amore psicologicamente violento” in riferimento a un suo ex compagno ballerino. All’epoca la ragazza non fece il nome di Alessandro, ma lui è convinto di essere la persona descritta. Anche perché con la donna ha vissuto una relazione dal 2011 al 2016. Fatto sta che, a distanza di due anni, Rizzo ha voluto replicare (per farlo ha contattato Fanpage.it) spiegando che in questo periodo ha dovuto fare i conti con gli hater e con un forte danno d’immagine provocato dalle dichiarazioni di Shaila.

Alessandro e Shaila Gatta, c’eravamo tanto amati

Rizzo ha dichiarato a Fanpage.it di essere sicuro che quell’intervista della Gatta del 2018 facesse riferimento proprio a lui. Dopodiché ha subito smentito ogni accusa. “Ha raccontato l’opposto di quello che io facevo per lei”, ha sostenuto, dicendo di averla sempre supportata e di essere sempre stato il suo primo tifoso. Una versione completamente differente rispetto a quella narrata da Shaila a Grazia. Rizzo, ancor oggi, non si dà pace, affermando che “tutto gli sembra assurdo” poiché pure i suoi amici lo criticavano perché “la elogiava troppo”. “Dicevo sempre che lei era perfetta, che era la migliore, la gasavo”, ha aggiunto. Ma c’è dell’altro: Alessandro è convinto che a rimetterci di più dal punto di vista psicologico da quella storia sia stato lui e non Shaila.

La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta: la versione dell’ex

“Per mancanze di rispetto che lei mi ha fatto nel periodo in cui lavorava a Ciao Darwin, parlo di tradimenti e robe simili, sono andato in depressione”, ha dichiarato il giovane che ha aggiunto di aver sofferto non poco di attacchi di panico dopo la fine della storia, oltre ad aver perso la voglia di mettersi al lavoro.“Mi sono annientato”, ha chiosato. Secondo la versione di Rizzo, le persone che lui e Shaila hanno frequentato durante la loro relazione possono confermare le sue parole. Al netto di tutto questo, Alessandro ha concluso dicendo che oggi si è ripreso ed è sereno e che la Gatta fa parte del suo passato. Si attende una controreplica della velina di Striscia la Notizia. Anche perché le versioni dei due ex sono profondamente discordanti.