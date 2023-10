GF 10° puntata: nominati, eliminato, quando i nuovi ingressi

Tutto quello che è successo nel corso dell’appuntamento del reality condotto da Signorini, in onda il 12 ottobre 2023 in prima serata

Alfonso Signorini ha iniziato la decima puntata del Grande Fratello 2023, ancora una volta, con Beatrice Luzzi. Questa edizione si basa quasi totalmente sulle dinamiche legate all’attrice. La prima parte di questo nuovo appuntamento è stata dedicata a lei e al suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. La loro relazione non convince molte persone, dentro e fuori la Casa di Cinecittà. Ovviamente, il conduttore ha puntato molto su questa situazione nel corso della puntata, creando vari confronti e dando spazio a più concorrenti per esporsi.

Il padrone di casa, infatti, ha permesso a Cesara Buonamici e vari concorrenti di dire la loro, creando un mix che sta facendo discutere sul web. Subito dopo, il conduttore si è interessato alla situazione di Heidi Baci e Massimiliano Varrese. La gieffina non ha trattenuto le lacrime ed è arrivata la conferma dell’interesse che prova per l’attore, svolta che ha deluso molti dei suoi fan. Dopo di che, la puntata è andata avanti con Ciro Petrone, che ha riabbracciato la mamma Maria e il fratello Francesco, sulla passerella.

GF 2023: tensioni tra Garibaldi e Samira, Heidi delude

Le tensioni si sono fatte importanti durante la puntata del GF 2023, quando Alfonso è tornato a parlare di Beatrice e Giuseppe. Signorini ha cercato di far notare la gelosia di Samira Lui per il rapporto creato dai due. Quest’ultima, però, ha smentito e si è ribellata per il messaggio che sta passando. Samira ha mostrato tutto il suo fastidio, vedendo nelle clip Garibaldi scherzare e parlare di lei come se fosse gelosa. “Sono scioccata, cose da pazzi”, ha dichiarato furiosa. Ciro ha preso subito le sue difese, sottolineando che non è fatto vero che si è ingelosita.

Samira non si aspettava che Giuseppe avrebbe fatto passare questo messaggio, in quanto sono sempre stati molto amici. In diretta Garibaldi ha smentito le sue stesse parole, dimostrando di aver esagerato nei giorni scorsi su questa presunta gelosia di Samira. “Va bene facciamo la filosofia dell’amicizia”, ha tuonato Signorini, deluso di non aver avuto probabilmente la reazione che si aspettava dalla Lui.

Dopo un breve momento di pubblicità, Rebecca Staffelli ha fatto notare che Samira ha affrontato Beatrice. “Se fossi stata gelosia, cara Beatrice, ti avrei detto tutto quello che Giuseppe dice di me quando non ci sei”, ha affermato convinta la alii. Signorini ha chiesto spiegazioni e Samira ha fatto presente che Giuseppe le fa ancora vari apprezzamenti. Alla fine Garibaldi ha nuovamente smentito tutto, parlando a favore di Samira, convinto di essere stato frainteso sulla gelosia.

Chiuso l’argomento, Alfonso ha deciso di mostrare ai concorrenti alcuni post su X (Twitter). Stranamente è comparso un messaggio di tifo per la coppia composta da Heidi e Massimiliano. Sul web si sono ribellati moltissimo telespettatori, in quanto è stato chiaramente tirato fuori un commento rarissimo, visto che quasi nessuno nel pubblico sostiene questa coppia. Di sicuro questo farà credere a Heidi e Massimiliano che la loro storia sta appassionando, cosa non vera.

Stesso discorso lo si può fare con Beatrice e Giuseppe, con cui è stata usata la stessa mossa, con un post su X che li acclamava come coppia. La puntata è andata avanti con un confronto tra Heidi Baci e Anita Olivieri, che ha diviso il pubblico.

Grande Fratello 2023: eliminato, percentuali

L’eliminato della decima puntata del GF è Arnold con il 16% (Beatrice 47%, Heidi 20%, Valentina 17%). Un netto distacco degli ultimi tre da Beatrice. La Luzzi si è confermata nuovamente la concorrente preferita del pubblico di Canale 5.

La puntata è andata avanti con Fiordaliso che ha commosso profondamente con la storia legata al suo grande amore, il compositore e paroliere Enzo Malepasso. Quando la loro relazione si è conclusa, si sono persi di vista. Tempo fa, lei è stata messa al corrente del fatto che Enzo stava morendo. Fiordaliso ha pensato di recarsi da lui per dirgli addio, ma le hanno consigliato di non farlo perché avrebbe potuto creare problemi la sua presenza.

Questo rappresenta il suo più grande rimpianto, in quanto la moglie di Enzo l’ha poi contattata per farle sapere che lui l’ha aspettata fino all’ultimo istante. “È stata una grande donna”, ha sottolineato Fiordaliso parlando della moglie di Enzo, rimasta vedova. Detto ciò, la cantante ha assicurato che da quel momento ha capito che deve seguire il suo istinto e le sue sensazioni, anziché bloccarsi per via dei consigli di terze persone.

I concorrenti hanno poi scoperto di non aver superato la prova settimanale e di aver perso molti soldi per la spesa. Alfonso ha deciso di dare loro l’opportunità di rimediare con una nuova sfida, con protagonista Grecia. L’attrice venezuelana non è riuscita a dare il meglio di sé, tanto che è stato necessario l’intervento di Samira, che ha superato la prova e salvato il budget della spesa.

Un altro blocco ha visto protagonista Valentina, definita Lady Fagiana. Attraverso una clip, è possibile vederla attratta da Paolo e Vittorio. Si è definita la Bridget Jones italiana e Buonamici crede che abbia notato due ragazzi molto complicati.

Grande Fratello: le nomination e il televoto aperto

Alfonso Signorini ha subito annunciato che al televoto sarebbero finite solo le donne della Casa, in quanto finora sono stati eliminati solo gli uomini. Le immuni votate dagli stessi concorrenti sono state Anita e Samira, mentre Heidi ha ricevuto l’immunità da Cesara. Poco prima di dare inizio alle nomination, Alfonso ha annunciato ai telespettatori che lunedì 16 ottobre 2023 entreranno in gioco nuovi concorrenti. Al televoto sono finite Beatrice, Grecia e Rosy. La concorrente più votata sarà immune. Dunque, non si tratta di un televoto che prevede l’eliminazione.

Bellissima sorpresa per Alex Schwazer, che inizialmente ha confermato il suo impegno per tornare a gareggiare. In confessionale, durante la nomination, ha trovato alcuni disegni fatti dai suoi figli.