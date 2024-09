Gesto inaspettato di Zenga da Toffanin: Cannavò senza parole!

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sono stati anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due sono recentemente diventati genitori di una bambina, Camilla. Proprio sulla nascita della piccola e sulla loro storia d’amore si è incentrata gran parte della loro intervista. Al termine di quest’ultima, prima di abbandonare lo studio, Andrea ha poi sorpreso la sua compagna con un gesto decisamente inaspettato. Scopriamo meglio che cosa ha fatto.

Oggi, come di consueto, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti ci sono stati anche i neogenitori Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. La coppia ha difatti recentemente avuto una bambina, Camilla. Nel corso della loro intervista hanno ripercorso il momento della nascita e parlato di questi primi giorni in tre. Hanno poi raccontato la loro storia d’amore, nata all’interno della Casa del Grande Fratello e continuata con un anello regalato da Andrea a Rosalinda proprio qualche giorno fa.

Il momento cardine della loro ospitata è stato tuttavia il finale. Prima di abbandonare lo studio, difatti, Zenga ha compiuto un gesto che ha lasciato senza parole Rosalinda. Spinto dalla conduttrice Silvia Toffanin, Andrea si è rivolto alla sua compagna per dirle qualcosa di molto importante. Sulle prime sembrava quasi sul punto di chiederle di sposarla, tuttavia non è stato così! L’ex gieffino ha difatti voluto fare una promessa alla sua amata promettendole che proverà a darle sempre la parte migliore di sé stesso. Ha poi aggiunto di amarla e che è stato fortunato di aver trovato una persona come lei.

I due si sono successivamente baciati ed hanno poi abbandonato lo studio per lasciare il posto alla prossima ospite, la cantante Rita Pavone. Prima di andarsene, tuttavia, Silvia Toffanin ha voluto fare un invito ad Andrea. Gli difatti detto che li aspettava nuovamente a Verissimo non appena ci sarebbe stata la sua proposta di matrimonio a Rosalinda. Chissà se questa non arriverà a breve considerato il fatto che già è sbucato l’anello!