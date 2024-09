Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga verso il “Sì”? Spunta l’anello!

Per gli Zengavò è decisamente un periodo dorato! Dopo la nascita della loro tanto attesa bimba Camilla, Andrea e Rosalinda sembrano pronti a fare un passo avanti, a testimoniarlo è un anello molto speciale!

Da quando è arrivata Camilla, la casa di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si è riempita di un amore spropositato. Ogni giorno la coppia rende i loro followers partecipi della loro nuova vita da genitori, dalle prime fastidiose colichette della piccola ai momenti più intensi. Come il bellissimo video postato da Rosalinda qualche giorno fa su Instagram che immortala il ciclo di maternità: sua mamma che l’aiuta a mangiare imboccandola mentre lei sta allattando Camilla. Un momento ricco di amore che fa trasparire la forza dei legami tra genitori e figli. E ora, la coppia sembra essere pronta ad aggiungere un altro tassello alla loro famiglia. Andrea ha regalato a Rosalinda un anello prezioso, dal significato importante. Che ci si stia avviando al fatidico ”Sì, lo voglio!” ?

Andrea e Rosalinda: il significato dell’anello trilogy

Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni per gli Zengavò. Andrea è andato a tatuarsi l’immagine della manina della piccola Camilla, così da avere per sempre impressa sulla pelle l’emozione di essere diventato papà. E poi, complice l’aiuto di un amico speciale, ha fatto una sorpresa alla sua Rosalinda. Il loro cagnolino Chinu si è improvvisato postino per un giorno, Andrea aveva legato alla pettorina una misteriosa scatolina, abbinata ad un bigliettino che leggeva:

Grazie per tutto quello che fai per noi

All’interno della scatolina si celava uno scintillante anello trilogy. Rosalinda e Andrea hanno immortalato questa nuova tappa del loro amore con una foto che sa tanto di proposta di matrimonio, ma gli anelli trilogy nascondono un significato molto più profondo! Il trilogy infatti è concepito proprio come regalo da fare alla nascita del primo figlio. Le tre pietre rappresentano la famiglia composta dai genitori e il loro primogenito, ma non solo: l’anello rappresenta anche l‘eternità dell’amore di chi lo regala verso chi lo riceve. Le tre pietre assumono il significato delle fasi dell’amore nel passato, presente e futuro: ”ti ho sempre amata” (passato), ”ti amo ora” (presente), ”ti amerò per sempre” (futuro). Non si tratterebbe quindi di una proposta di matrimonio, ma Rosalinda e Andrea hanno messo un altro tassello importante nella loro storia che chissà, un giorno potrebbe portare davvero a uno scambio di anelli!