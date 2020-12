Gerry Scotti si racconta dopo il Covid: le confessioni a Verissimo

Gerry Scotti a Verissimo ha raccontato il difficile momento che ha vissuto. L’intervista fa parte della puntata in onda domani, 5 dicembre 2020, ma non sono mancate le anticipazioni. Silvia Toffanin ha fatto due chiacchiere con il conduttore a proposito del Covid, che lui ha avuto e ha sconfitto. Nella seconda ondata sono diversi i Vip che hanno ricevuto esito positivo al tampone per il Coronavirus e forse Gerry è tra quelli che lo ha vissuto in modo meno leggero. Per lui infatti è stato necessario il ricovero per alcuni giorni.

Ci sono state voci che lo davano ricoverato in terapia intensiva, poi sono arrivati i chiarimenti. In ogni caso si può dire che non ha vissuto la malattia da asintomatico. Anzi ha avuto delle complicazioni che hanno portato al ricovero. Per fortuna è tutto passato, Gerry sta bene ed è anche tornato in televisione in occasione della finale di Tu sì que vales. Un ritorno accolto con affetto dal pubblico, ma adesso lui ha un grande desiderio e lo ha confidato a Verissimo.

Durante l’intervista con la Toffanin, infatti, il pensiero di Gerry è andato alle persone che erano in ospedale con lui. Non conosce i loro nomi, per cui sarebbe difficile rintracciarli. Nonostante ciò, ha voluto mandare loro un saluto con un augurio speciale. Queste sono state le sue parole a Verissimo:

“Vorrei salutare tutte le persone che erano ricoverate con me e di cui non conosco il nome. Spero siano tornate a casa e stiano bene”.

Dopo aver ripercorso i giorni in ospedale, Gerry ha raccontato a Silvia Toffanin come trascorrerà il Natale con le restrizioni. Non saranno festività natalizie come le altre, ma il conduttore non sarà costretto a modificare radicalmente le sue abitudini. Ha raccontato infatti che di solito trascorre un Natale molto casalingo, per cui non cambierà molto. In ogni caso sarà un Natale speciale, perché vissuto in attesa della sua nipotina e per questo ne sentirà particolarmente il peso. Anche per tutti quelli che non lo staranno vivendo, ha aggiunto.

Proprio a Verissimo, infatti, il conduttore aveva svelato che diventerà presto nonno. Il figlio Edoardo avrà una figlia e la bimba nascerà proprio durante le festività, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.