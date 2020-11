Gerry Scotti è ancora in ospedale: Mara Venier svela come sta

Il conduttore Mediaset è ricoverato da diversi giorni in ospedale per via del Coronavirus

Continua la lotta di Gerry Scotti contro il Covid-19. A Domenica In Mara Venier ha rivelato che il collega e amico è ancora ricoverato in ospedale. Molto probabilmente, però, potrà tornare a casa lunedì 16 novembre 2020. Dunque sono migliorate le condizioni del presentatore Mediaset che, a causa del virus, è stato costretto a mettere in stand by i suoi progetti lavorativi e privati.

Durante l’intervista a Sinisa e Arianna Mihajlovic a Domenica In Mara Venier ha confidato di aver ricevuto un messaggio da parte di Gerry Scotti. “Ci sta guardando, domani esce dall’ospedale”, ha assicurato zia Mara, che ha toccato l’argomento Covid-19 con Mihajlovic perché anche l’allenatore del Bologna qualche mese fa ha dovuto lottare contro il Coronavirus.

Mara Venier nel suo salotto televisivo ha salutato affettuosamente Gerry Scotti ma pure Iva Zanicchi, anche lei in ospedale in questo periodo per colpa del maledetto virus. Gerry è stato ricoverato a Milano, città dove vive e lavora da tempo. La Zanicchi, invece, si trova nell’ospedale di Vimercate.

Tornando a Gerry Scotti, il 64enne è ricoverato in ospedale da ormai dieci giorni ma le sue condizioni oggi sono migliorate tanto che le dimissioni sono dietro l’angolo. Si è parlato di un presunto ricovero in terapia intensiva per il giurato di Tu si que vales ma l’ufficio stampa di Scotti ha prontamente smentito tutto.

Gerry Scotti diventa nonno

La positività al Covid-19 è una nota stonata in un periodo assai felice per Gerry Scotti. Il conduttore sta infatti per diventare nonno per la prima volta, come annunciato qualche settimana fa a Verissimo di Silvia Toffanin. Il figlio Edoardo, visto a Lo show dei record, è in attesa della sua prima erede.

Una notizia che ha riempito di gioia Gerry, che da tempo sognava di avere dei nipoti. Scotti spera però che questa bambina in arrivo non resti a lungo figlia unica visto che lui non ha avuto fratelli e dopo Edoardo, nato dal matrimonio ormai concluso con Patrizia, non ha avuto altri figli.