Gerry Scotti sconfigge il Covid-19 e torna a casa (il post su Instagram)

Gerry Scotti è finalmente guarito dal Covid-19 ed è potuto ritornare a casa. A darne l’annuncio è stato proprio il conduttore di Canale Cinque tramite un post sul suo profilo Instagram. Ci ha tenuto a ringraziare medici, infermieri e tutte le persone che gli sono state vicino nei giorni in cui è stato ricoverato in ospedale a Milano, città dove vive e lavora da tempo.

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”.

Un bel messaggio quello che ha voluto postare pochi istanti fa lo ‘zio Gerry’ sul profilo social, informando i propri follower che dopo essere stato ricoverato ora sta meglio ed è stato dimesso. Una foto emozionante che in poco tempo ha superato i centocinquantamila like. Una immagine che è stata commentata con affetto anche dal collega e amico Rudy Zerbi, che oltre ad aver dato il bentornato al presentatore ha scritto di essere felice come un bambino al luna park per questa bella notizia.

Gerry Scotti e la puntata un po’ in studio e un po’ no a ‘Tu si que vales’

Nell’ultima puntata andata in onda sabato 14 novembre 2020 dello show televisivo di Canale Cinque condotto da Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara il pubblico da casa ha assistito ad una presenza un po’ reale e un po’ virtuale del giudice sessantaquattrenne.

Il programma è registrato e per questo la vicenda non è per nulla casuale. Il popolare conduttore della rete del Biscione, infatti, ha contratto il Coronavirus e di conseguenza non poteva presentarsi in studio per girare una nuova puntata di una delle trasmissioni di punta della rete ‘Mediaset’.

Ma perché l’ultima messa in onda di ‘Tu Si Que Vales’ Gerry c’era e non c’era? Semplice, perché è stata registrata in due momenti differenti: una parte è stata ai primi del mese di ottobre, un’altra dopo il 26 di ottobre. Quindi in seguito alla scoperta dell’infezione da Covid che ha colpito Scotti. Praticamente Gerry era presente in studio a inizio mese e non a fine mese. La produzione del programma ha quindi assemblato le due parti e inevitabilmente si è creato l’effetto assenza-presenza.