La prima intervista del conduttore Mediaset dopo il lungo ricovero in ospedale per Coronavirus, durato ben 13 giorni

Gerry Scotti è finalmente tornato a casa. Lunedì 16 novembre ha lasciato l’ospedale di Milano, l’Humanitas, dove è stato ricoverato a causa del Coronavirus. Un ricovero lungo – durato ben tredici giorni – che ha profondamente segnato il presentatore di Canale 5. In un’intervista rilasciata a Nicola Savino per Radio Deejay Gerry ha ammesso di aver perso più di dieci chili. Le settimane in ospedale non sono state semplici: il 64enne è stato costretto ad indossare il casco e la cannula nasale per l’ossigeno.

Come dichiarato giorni fa dal suo ufficio stampa, Gerry Scotti non è stato ricoverato in terapia intensiva bensì nell’anticamera della terapia intensiva. Ovvero una stanzetta che è a metà tra il reparto normale e quello della terapia intensiva. Gerry è rimasto in quella stanza per 36 ore: un’esperienza che indubbiamente l’ha segnato molto. Ma le cure casalinghe non erano più sufficienti e il ricovero in ospedale è diventata una questione assai urgente.

“Ho fatto l’ossigeno, quello è la cura basilare. Quando l’ossigeno non arriva agli organi, la saturazione comincia a scendere e la batteria del tuo telefono comincia a spegnersi. Avverti spossatezza, è come se avessi fatto una maratona senza averla corsa. Avevo la cannula nel naso e il casco che non solo ti dà la dose di ossigeno ma ti aiuta a fare ginnastica con il polmone”

Oggi Gerry Scotti è tornato a casa, dalla compagna storica Gabriella. Il conduttore sta meglio ma è ancora positivo al Covid-19. Per questo è a rischio la sua partecipazione alla finale di Tu si que vales, prevista per il prossimo 28 novembre e come ogni anno rigorosamente in diretta su Canale 5. Nell’ultima puntata – registrata – Scotti è riuscito a collegarsi da casa, quando non era ancora finito in ospedale.

Nell’intervista con Nicola Savino Gerry Scotti ha chiarito che tornerà alla finale di Tu si que vales solo se riuscirà a negativizzarsi. Niente paura invece per le puntate di Caduta Libera, che sono state tutte registrate con largo anticipo. Lavoro a parte ora Gerry ha solo voglia di pace e tranquillità: si godrà le vacanze di Natale in famiglia e attenderà l’arrivo della sua prima nipotina.

Gerry Scotti sta per diventare nonno: una grande gioia per il giurato di Tu si que vales. Il figlio Edoardo e la moglie – sconosciuta al mondo dello spettacolo – sono in attesa della primogenita. Al momento il nome della piccola non è stato ancora svelato ma Scotti è al settimo cielo e spera che la sua nipotina non resterà figlia unica.