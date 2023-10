Gero a Uomini e Donne, parla Samantha Curcio: “Ci sentiamo e…”

Samantha Curcio è stata una dei tronisti di Uomini e Donne durante l’edizione 2020/2021. Alla fine del suo percorso ha scelto Alessio Ceniccola, con cui la relazione è naufragata in pochissimo tempo. Ma durante la sua esperienza nello studio di Canale 5 Samantha aveva palesato il suo interesse verso un cavaliere del Trono Over, ovvero Gero Natale. Quest’ultimo è tornato a far parte del programma in questa edizione appena iniziata e, in una nuova intervista per Lollo Magazine su Instagram, Samantha dice la sua al riguardo.

Durante il suo percorso, la Curcio e Gero si erano si scambiati diversi sguardi, che avevano portato lei a esprimere il suo interesse. Alla fine lui ha deciso di lasciare il programma televisivo, probabilmente non riuscendo a trovare un giusto percorso da seguire, diviso tra Trono Over e l’interesse dell’ex tronista. Samantha rivela cosa pensa di ciò che sta accadendo a Gero, il quale attualmente nella trasmissione sta raccogliendo non poche critiche, con la sua conoscenza con Angelica.

Ormai con Cristina Tenuta a Uomini e Donne Gero sembra aver messo un punto, in quanto la vede solo come un’amica. Invece, con Angelica il discorso è ben diverso, in quanto prova molta attrazione nei suoi confronti. L’ex tronista non vede bene il cavaliere con nessuna delle due dame. Oltre questo, racconta che tipo di rapporto c’è oggi tra lei e Gero:

“La mia uscita con Gero fu semplice e spontanea, credo avessimo molte cose in comune ma lui non era affatto pronto. Continuo a credere che non sia il contesto adatto alla sua persona, ad oggi siamo amici e ogni tanto ci sentiamo, anche per via di amici in comune”

Dunque, oggi tra Gero e Samantha c’è un bel rapporto, tanto che hanno anche dei contatti. La Curcio è ancora interessata al cavaliere? Questo non si sa, ma lei stessa precisa che sono solo amici. Di sicuro l’ex tronista non crede che il programma sia il posto giusto per una persona come lui.

Uomini e Donne, Samantha: torna a parla di Alessio e commenta i nuovi tronisti

Samantha ricorda tutto della sua esperienza come tronista nel dating show di Maria De Filippi. Ha solo un rimpianto di quel percorso:

“Aver mostrato il peggio di me. La paura, che cercavo di mascherare con arroganza ma poi, puntualmente, finivo per piangere. Mi è servita a capire che la paura in amore non porta a nulla”

E di quel percorso non può non ricordare la conoscenza con Alessio Ceniccola, oggi suo ex fidanzato. Quest’ultimo di recente ha rivelato ai fan di aver ritrovato l’amore e Samantha si dichiara felice per lui. Gli augura il meglio e oggi è assolutamente convinta che non fosse affatto il ragazzo per lei. L’ex tronista è certa che Alessio abbia lo stesso pensiero.

Al contrario, la Curcio è attualmente single. A differenza del passato, però, oggi si sente “molto predisposta” a condividere la sua vita con qualcuno. Non si esprime più di tanto sul divorzio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Nel programma ha stretto un grande legame con l’ex dama, su cui si sente solo di dichiarare: “Isabella è una donna che stimo molto, un esempio per tutte noi”.

Per quanto riguarda, invece, le ultime coppie nate a UeD che sono scoppiate in pochissimo tempo, Samantha crede che questo accade perché molti scambiano il programma “per un ufficio di collocamento”. Crede che si lascino trasportare dal successo che hanno ottenuto volti che sono passati da lì prima di loro, senza tenere conto che l’obiettivo principale della trasmissione è legato all’amore e non alle sponsorizzazioni su Instagram.

Samantha esprime la sua opinione anche sugli attuali tronisti. Le piace molto Manuela Carriero e crede che il suo corteggiatore Michele Longobardi sia banale e sappia tenerla “un po’ sulla corda, sperando non si spezzi”. Invece, Brando e Cristian non a entusiasmano, come effettivamente sta accadendo a molti telespettatori.

Infine, sul suo eventuale ritorno in televisione, la Curcio ammette che le piacerebbe fare Tale e Quale Show, in quanto ama il canto da quando è bambina. Non solo, le piacerebbe partecipare anche a programmi come Pechino Express e L’Isola dei Famosi.