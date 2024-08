Gerardina Trovato, l’inaspettato invito: è da parte di Tiziano Ferro!

E’ ormai da qualche settimana che Gerardina Trovato è tornata al centro dell’attenzione. Un suo video pubblicato su TikTok in cui si appellava ai fan chiedendo di non abbandonarla è difatti diventato virale. Molti artisti hanno risposto all’appello, mostrandole la loro solidarietà ed il loro affetto. Nelle ultime ore è arrivato anche un invito da parte di Tiziano Ferro. Scopriamo meglio di che cosa si tratta e per quale motivo.

Gerardina Trovato è tornata a far parlare di sé a distanza di anni. La cantante siciliana era difatti sparita dalle scene, tornando qualche settimana fa con dei video pubblicati sui social. In particolare uno di questi, in cui si rivolgeva ai propri fan chiedendo di non abbandonarla, è diventato virale e ha ricevuto risposte anche da altri personaggi del mondo dello spettacolo come Alessandra Amoroso ed Elodie. In questi giorni sono tanti coloro che le stanno dimostrando il proprio affetto e la propria vicinanza. Tra questi c’è anche la comica Valentina Persia, che nelle ultime ore ha pubblicato un post dove la si vede proprio in compagnia di Gerardina. Nella foto le due si mostrano insieme, sorridenti, ed in accompagnamento la comica ha aggiunto una didascalia dove si rivolge a Trovato.

Nello specifico si può leggere:

Avevo paura di ferirti per questo non ho stretto forte l’abbraccio… Ho visto più di quanto pensavo di vedere… Quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci, io le ho trovate, spero tante mani buone anche per te dolce anima pura… ‘Apri quel cassetto, via le ragnatele… l’America non è poi così lontana’.

Tra i tanti commenti al post uno balza sicuramente all’occhio. A commentare è stato difatti anche Tiziano Ferro. Come sappiamo il cantante vive ormai già da diversi anni negli Stati Uniti e ha preso spunto dalle parole scritte da Valentina Persia per invitare sia lei che Gerardina Trovato in America per andare a trovarlo.

Di seguito il commento lasciato al post da Tiziano Ferro:

Chissà se Gerardina e Valentina accetteranno il suo invito. Potrebbe anche essere l’inizio per una futura collaborazione musicale tra Tiziano Ferro e Gerardina Trovato, così come sperano molti fan dei due artisti.

Intanto la cantante siciliana è sempre più pronta a tornare sulle scene. Si vocifera addirittura di un suo possibile ritorno al Festival di Sanremo dell’anno prossimo. Per questo, tuttavia, bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara scelti da Carlo Conti.