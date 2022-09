Georgina Rodriguez è pronta a parlare in televisione della morte del figlio, avvenuta nella primavera 2022. La compagna di Cristiano Ronaldo ha perso subito dopo il parto uno dei due gemelli che aspettava. Sopravvissuta solo la piccola Bella Esmeralda, che ha così allargato la famiglia dell’ex attaccante della Juve. Un dramma che ha unito ancora di più la coppia, tra le più solide del mondo del calcio e dello showbiz internazionale.

Come svelato da Alvaro Diaz, direttore dell’intrattenimento di Netflix in Spagna, al FesTVal de Vitoria, Georgina Rodriguez affronterà questo tema così delicato, che l’accomuna a tante donne, nella seconda stagione del suo docu-reality Soy Georgina, trasmesso dalla nota piattaforma streaming.

“In questa seconda stagione Georgina e la sua famiglia mostreranno il loro lato più umano: sarà molto facile identificarsi nella Rodriguez”

Diaz ha assicurato che nelle nuove puntate di Soy Georgina i telespettatori proveranno tristezza e dispiacere per alcuni momenti che vedranno protagonisti la modella. Allo stesso tempo, però, Georgina Rodriguez darà utili consigli su come andare avanti dopo un lutto del genere, su come continuare a vivere con sorriso ed entusiasmo.

“Non avevamo dubbi sull’idea di rinnovare lo show per una seconda stagione. Georgina ci ha aperto le porte di casa sua, è una persona molto generosa”, ha aggiunto il manager Netflix che però non ha precisato quando andrà in onda Soy Georgina 2. Molto probabilmente nei primi mesi del 2023: le riprese sono attualmente in corso.

Il grande successo di Soy Georgina

Soy Georgina è stata una delle produzioni più viste su Netflix nel 2022. Le avventure della fidanzata di Cristiano Ronaldo hanno interessato i telespettatori di oltre 62 Paesi. Fan che si sono appassionati ai luoghi spagnoli dove Georgina è cresciuta – tanto da registrare un aumento dei turisti nella zona di Huesca – ma pure dei cibi consumati dalla Rodriguez, come la Secallona, una sorta di salsiccia secca e stagionata di cui la 28enne è ghiotta.

La morte del figlio di Cristiano Ronaldo

Ad aprile 2022 Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato di aver perso uno dei due gemellini che aspettavano. Le cause del decesso, così come il nome del bebè, non sono mai state svelate. Al parto è invece sopravvissuta la piccola Bella Esmeralda. Al bambino scomparso Georgina ha voluto dedicare un tatuaggio: un piccolo angelo sull’avambraccio.

La coppia ha altri figli: Cristiano Junior, nato 12 anni fa da una donna misteriosa, i gemelli Mateo ed Eva, che il calciatore ha avuto da una madre surrogata, e Alana Martina, arrivata nel 2017 dal legame con la Rodriguez. Quest’ultima ha chiarito che definisce suoi eredi pure gli altri tre bambini che la chiamano regolarmente “mamma”.