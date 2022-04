Georgina Rodriguez è tornata a casa, parla Ronaldo dopo il terribile lutto

La famiglia Ronaldo si è ricongiunta, ma da questo momento in poi mancherà sempre un pezzo del puzzle per loro. Georgina Rodriguez è tornata a casa dopo il parto, era in attesa di due gemelli ma il maschietto non ce l’ha fatta. Nel primo ritratto di famiglia c’è solo la piccola nuova arrivata tra le braccia di Ronaldo, che ha pubblicato la foto su Instagram insieme al primo messaggio dopo il lutto. Un terribile lutto, di quelli che due neogenitori non dovrebbero mai vivere ma che purtroppo ha colpito Cristiano e Georgina.

Hanno vissuto lunghissimi mesi in attesa di stringere tra le braccia i loro due bimbi. Altri due gemelli dopo gli altri, Eva e Mateo, nati da una madre surrogata, prima che Ronaldo conoscesse Georgina. Prima di loro è nato Cristiano Junior, nel 2017 invece è venuta al mondo la piccola Alana, nata dall’amore tra Georgina e Cristiano. Qualche mese fa poi l’annuncio della nuova gravidanza, seguito dalla notizia che sarebbero nati due gemellini: un maschietto e una femminuccia. Purtroppo il maschietto non ha superato l’ultimo ostacolo prima di abbracciare la vita, la sua sorellina sì. Un dolore straziante per la famiglia Ronaldo.

Oggi Georgina ha lasciato l’ospedale dopo il parto e insieme alla sua dolce metà hanno postato il primo ritratto di famiglia. Con i figli al completo, anche se al completo non saranno mai dopo il lutto. La bimba appena nata è in braccio a papà Ronaldo, che ha scritto questo messaggio:

“Casa dolce casa. Giorgina e la nostra piccola bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le parole e i gesti. Il vostro supporto è davvero importante e abbiamo sentito tutto l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Adesso è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”

Le parole di Ronaldo dopo il lutto del figlio si riferiscono anche al forte gesto che hanno fatto i tifosi di Liverpool e Manchester United nell’ultima partita. Una partita nella quale il numero 7 era assente, per ovvi motivi. Al settimo minuto – un numero scelto non di certo a caso – e per sessanta secondi l’Anfield si è lasciato andare in un caloroso applauso che ha abbracciato e avvolto Cristiano e Georgina. E si è sollevato un coro che intonava l’inno dei Reds You’ll Never Walk Alone. La Rodriguez non ha ancora parlato ai fan dopo la terribile perdita, sul suo profilo ci sono soltanto i post condivisi con l’attaccante.