Georgina Rodriguez, lo zio scrive a Cristiano Ronaldo: “Attento, è cattiva”

A pochi giorni dal debutto di Soy Georgina, la docu-serie Netflix che racconta la sua vita privata e professionale, arrivano gravi accuse nei confronti di Georgina Rodriguez. Lo zio della compagna di Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista di fuoco al The Sun, attaccando pesantemente la nipote, oggi nota in tutto il mondo grazie alla sua relazione con l’ex calciatore della Juventus.

Jesus Hernandez è il fratello della madre di Georgina, nata a Buenos Aires, in Argentina, ma cresciuta in Spagna. Secondo quanto racconta l’uomo la ragazza è letteralmente sparita da quando è diventata la fidanzata di CR7. “Forse si considera migliore di noi perché vive una vita piena di lussi ma io non gli ho mai chiesto niente. Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo ci ha chiamato solo una o due volte”, ha confidato l’uomo.

Hernandez ha affermato che è stato lui a crescere Georgina dopo che il padre Jorge Rodriguez, ex giocatore e allenatore di calcio argentino, è finito in carcere per traffico di cocaina:

“Ho cresciuto lei e la sorella Ivana come figlie mie. Ho comprato loro vestiti, pagato le bollette. Georgina ha vissuto con me per tutto il periodo dell’adolescenza, fino al giorno in cui il padre è stato rispedito nel suo Paese natale”

Dopo aver scontato dieci anni di pena in Spagna, il padre della fidanzata di CR7, è stato estradato in Argentina. Lì è rimasto fino alla sua morte nel 2019, avvenuta all’età di 70 anni a causa di un ictus. Lo zio di Georgina ha appreso la notizia dalla stampa e ha provato a contattare, invano, la nipote sui social network. L’uomo ha addirittura mandato un messaggio a Cristiano Ronaldo senza però ricevere mai risposta.

“Ho scritto a Cristiano su Facebook, dicendogli: ‘Hai la donna più cattiva che si possa avere al tuo fianco. Se vuoi saperne di più, contattami e ti spiegherò”

La moglie di Jesus, Lidia, ha aggiunto che Georgina non si è presentata neppure ai funerali della nonna materna, scomparsa nel 2019 all’età di 80 anni. Inutile sottolineare che nessuno dei famigliari della Rodriguez conosce Alana Martina, la figlia che l’ex commessa di Gucci ha avuto dall’attaccante del Manchester United.

Al tabloid inglese ha parlato anche Patricia, la figlia che il padre di Georgina ha avuto da una precedente relazione:

“Quando era il compleanno di mio figlio le ho chiesto una maglietta autografata di Cristiano ma lei mi ha detto che non era possibile, che non poteva disturbare Ronaldo perché era in vacanza”

Georgina Rodriguez non ha mai svelato troppi dettagli sulla sua famiglia. In tutti questi anni ha espresso pubblicamente amore e sostegno solo alla sorella Ivana, felicemente impegnata con lo scultore Carlos Garcia. Quest’ultimo è molto legato a Cristiano Ronaldo, che ha presentato l’amico alla cognata. Un incontro decisivo che ha portato alla nascita della piccola Deva.

Al momento Georgina Rodriguez non ha replicato alle accuse dei suoi parenti. In questo periodo l’ex valletta del Festival di Sanremo è molto impegnata con la promozione della serie Netflix Soy Georgina, che racconta la sua vita accanto a Cristiano Ronaldo. In più Georgina è incinta di due gemelli che nasceranno in primavera.