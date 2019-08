Georgina Rodriguez intervista al Sun: le dichiarazioni su Cristiano Ronaldo

Avere una storia d’amore con Cristiano Ronaldo non è tutto rosa e fiori. Parola di Georgina Rodriguez, la modella spagnola compagna dell’attaccante juventino dal 2016. La relazione tra i due procede a gonfie vele e nel 2017 è stata consacrata con la nascita della piccola Alana Martina. Vivere però costantemente sotto i riflettori, essere conosciuti in tutto il mondo e subire di continuo commenti e critiche da parte di sconosciuti non è cosa semplice. E Georgina, che ha origini argentine, lo ha voluto ribadire nell’ultima intervista concessa alla stampa, quella al quotidiano inglese The Sun. Eppure, nonostante le difficoltà, la Rodriguez ha chiarito che per nulla al mondo cambierebbe il sentimento che prova per il compagno portoghese.

Georgina Rodriguez racconta il primo incontro con Cristiano Ronaldo

“Il primo incontro con Cristiano è avvenuto da Gucci, dove io lavoravo come assistente alle vendite. Qualche giorno dopo ci siamo incontrati ad un altro evento del brand. In quell’occasione siamo riusciti a parlare in un’atmosfera più rilassata, al di fuori del mio ambiente di lavoro. È stato amore a prima vista per entrambi”, ha raccontato Georgina Rodriguez alla stampa inglese. Oggi la 25enne vive a Torino insieme a Ronaldo, alla figlia Alana Martina e agli altri eredi dello sportivo: Cristiano Junior, 8 anni, e i gemelli Eva e Mateo di 2.

Georgina Rodriguez innamorata persa di Cristiano Ronaldo

“Essere la partner di una persona così famosa non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Quello che provo per lui è più forte di qualsiasi cosa, di qualsiasi tipo di pressione”, ha chiarito Georgina Rodriguez, che per amore è disposta a tutto. Di recente Georgina e Cristiano si sono concessi una vacanza in Francia, ad Antibes, prima di ritornare in Italia per l’inizio del campionato di Serie A.

Il nuovo lavoro di Georgina Rodriguez dopo l’addio a Gucci

Dopo l’incontro con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha cambiato lavoro: oggi è una modella affermata e richiesta da numerosi brand. Da qualche anno è testimonial del marchio di lingerie Yamamay, che produce pure CR7 Underwear, la linea di intimo firmata dal campione bianconero.