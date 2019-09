Georgette Polizzi matrimonio: ci sarà anche Elisabetta Franchi?

Temptation Island, Georgette Polizzi e Davide Tresse si sposano: ospiti speciali all’evento

Il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse è alle porte! Il grande giorno sarà domani, finalmente la coppia di Temptation Island convolerà a nozze dopo averlo tanto atteso. Davide e Georgette hanno superato le insidie del reality show in cui li abbiamo conosciuti, seppure con un po’ di impegno. Il loro amore si è rivelato più forte di tutte le incomprensioni, per questo era chiaro che il prossimo passo sarebbe stato il matrimonio. I due infatti convivevano già, hanno superato periodi e momenti difficili, rimanendo uno accanto all’altro sempre. Saranno uno accanto all’altro anche domani, nel giorno del loro matrimonio, quando il loro legame si rinforzerà ancor di più. Ci saranno anche ospiti speciali al matrimonio di Georgette Polizzi!

Georgette Polizzi matrimonio, tra gli invitati una famosissima stilista italiana: gli indizi portano a Elisabetta Franchi

Giada Di Miceli, la conduttrice della trasmissione Non succederà più su Radio Radio, sarà tra gli ospiti del grande giorno e oggi ha svelato qualche chicca. Giada era in collegamento da Venezia nel suo programma radiofonico, proprio perché domani sarà tra gli invitati, e ha parlato di due presenze importanti. Al matrimonio di Georgette e Davide ci sarà Elisabetta Franchi? Avete letto bene, la stilista italiana, una delle più importanti del momento, sarà tra gli invitati delle nozze della coppia! La Di Miceli ha parlato di una famosissima stilista su cui è andato in onda un film un paio di giorni fa. Non ha fatto il suo nome, ma tutti gli indizi portano a Elisabetta Franchi.

Georgette e Davide si sposano, anche una cantante tra gli ospiti del matrimonio

Non sarà l’unica invitata importante, perché pare ci sarà anche un’affermata e giovane cantante italiana. Su di lei, però, Giada Di Miceli non ha fornito indizi, per cui dovremo aspettare domani per scoprire di chi si tratta. E non mancheranno giornalisti, altri personaggi noti, e chissà vecchi compagni di viaggio di Temptation Island. Intanto, sempre su Radio Radio, sono spuntati altri due scoop: Gennaro ha parlato dell’avvicinamento tra Francesca De André e Giorgio, mentre è spuntata una testimonianza clamorosa su Er Faina e Sharon!