Gennaro Lillio spiazza: “Francesca e Giorgio stanno insieme”

Gennaro Lillio torna a parlare della fine della relazione con Francesca De André: le nuove dichiarazioni

Gennaro Lillio è tornato a parlare della sua precedente relazione, ma aggiungendo ulteriori particolari! Intervenuto ai microfoni di Radio Radio nel programma Non succederà più, condotto come saprete da Giada Di Miceli, l’ex gieffino non ha nascosto il suo pensiero. Naturalmente nel corso dell’intervista ha ribadito i motivi che hanno portato alla rottura con Francesca, motivi che già conosciamo bene. Incompatibilità di carattere e di stile di vita, non parlavano la stessa lingua insomma. Si sono lasciati intorno al 10 di agosto ed è stato più lui a prendere la decisione, ma non ha negato che forse anche Francesca ci stava pensando. Gennaro forse ha avuto il coraggio di esternare questo pensiero, ha detto.

Gennaro Lillio spiazza tutti: “Francesca e Giorgio? Secondo me stanno insieme”

Giada Di Miceli ha poi chiesto al suo ospite se c’è stato un tradimento. Gennaro ha negato categoricamente: “No, assolutamente no, non c’è mai stato. La nostra relazione è terminata il dieci di agosto, dopo qualche settimana o otto giorni lei ha avuto il chiarimento con il suo ex”. Quando stavano insieme, insomma, Giorgio non esisteva. Ovviamente anche lui è rimasto sorpreso dal chiarimento che Francesca e Giorgio hanno avuto, dopo pochi giorni dalla fine della storia con Gennaro. Lei ha anche ricominciato a seguire il suo ex su Instagram. Gennaro riesce a dare una sola spiegazione a tutto questo: “Forse perché stanno insieme? Io penso di sì, è un mio pensiero eh. Non è che ha tutta questa importanza perché sono fatti loro, però io penso di sì”.

Gennaro Lillio è single dopo la De André: “Dopo un mese non riesco a legarmi”

Gennaro ha ribadito poi di avere dubbi sui reali sentimenti di Francesca nei suoi confronti. Ha detto ancora di avere dubbi su ciò che la De André diceva durante la loro frequentazione. Ma tornando su Giorgio, ha aggiunto: “Noi non sappiamo se loro stanno insieme o no. Però io ti dico che a oggi non ho nessuna relazione nessun legame con nessuna donna. Dopo un mese non riesco a legarmi con un’altra donna”. Secondo lui, insomma, se Francesca De André è tornata insieme Giorgio, forse, allora i sentimenti che diceva di provare per Gennaro non erano reali. Come invece lo erano quelli di Lillio.