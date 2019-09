Er Faina e Sharon fidanzati per finta? Spunta una testimonianza

Temptation Island Vip, Er Faina e Sharon sono fidanzati per finta? Gli ultimi gossip

Er Faina e Sharon sono fidanzati per finta? I due si sarebbero messi insieme solo per partecipare a Temptation Island Vip 2019. Oggi è spuntata una nuova testimonianza, ma i pettegolezzi non sono mancati già nei giorni scorsi. I sospetti su Damiano e la sua fidanzata sono davvero tantissimi, alcuni sono più cattivi di altri ma la maggior parte delle persone pensano che sia soltanto una conoscenza, che non stiano proprio insieme. A insospettire maggiormente, forse, sono le reazioni di Er Faina, che dopo sei mesi di fidanzamento è scoppiato a piangere salutando la fidanzata Sharon. Sono solo ipotesi ovviamente, perché da parte del pubblico ognuno si sarà fatto la propria idea sulla coppia per i motivi più svariati. Chi invece sembra saperne qualcosa di più è Lidia Vella.

Er Faina e Sharon stanno insieme per Temptation Island Vip? Parla Lidia Vella

Come sempre, Lidia è intervenuta ai microfoni di Radio Radio e ha avuto una lunga chiacchierata con Giada Di Miceli, nella trasmissione Non succederà più. L’ex gieffina ha parlato non a caso di Er Faina, perché lei, come tanti altri, è stata protagonista dei video di Damiano. Lidia ha detto che all’epoca, dopo il Grande Fratello 14, non ha vissuto bene gli attacchi di Er Faina: “Ti dirò, a oggi sentire queste parole mi fanno solo sorridere. Lui mi fa tanta tenerezza. Però non nego che un tempo queste parole mi hanno segnata e non poco. Soprattutto in quel periodo che io ero molto attaccata. Non è stato facile”. Poi ha detto la sua su Er Faina e Sharon a Temptation Island Vip: “A me sta venendo anche il dubbio che forse sotto sotto… Non lo so, magari non stanno insieme? O magari era più una fase di frequentazione? Io la butto lì, tanto poi si viene a sapere”.

Er Faina e Sharon a Temptation Island Vip, Lidia Vella: “Mi sono arrivate delle voci”

La conduttrice conosce bene i suoi ospiti e infatti ha subito capito che Lidia non parlasse tanto per. E in effetti la gemella ha aggiunto: “Ti dico che mi sono arrivate delle voci che non mi sento di escludere. […] Secondo me non stanno insieme. Al massimo una frequentazione ma proprio fresca fresca”. Possiamo dire, comunque, che anche un altro volto noto non crede a questo fidanzamento. Lidia non si stupirebbe se Damiano stesse recitando, visto che lo fa anche nei suoi video. Insomma, lei non crede che Damiano sia Er Faina nella vita di tutti i giorni e ne ha avuto anche la conferma.

Lidia Vella e Er Faina, spunta un retroscena dopo il Grande Fratello

Pare che dopo il Grande Fratello, periodo in cui Er Faina attaccava pesantemente le gemelle Vella, i tre si siano incontrati. Lidia era tornata a lavorare nel locale di Milano in cui lavorava già prima del Gf e Gessica era con lei quando è spuntato Er Faina tra la folla. “È andato da mia sorella e le ha detto di non avere nulla contro di noi e che era il suo lavoro. Mia sorella gli ha detto scusa ma ci conosciamo, perché lei realmente non sapeva chi fosse. Lei è uscita verso la fine dalla Casa. Da lì lui si offese, si sentì offeso nell’onore. Ha detto non fare finta di non conoscermi, ma chi ti credi di essere. Quindi c’è stato anche questo disguido, questo battibecco”, ha raccontato Lidia.