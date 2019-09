Georgette Polizzi matrimonio: dettagli, data ufficiale e festeggiamenti

View this post on Instagram

Lui bacia me…. Io bacio lui…. Carletto bacia me!!!😂😂😂 Oggi è un gran giorno siamo stati in comune e per le pubblicazioni. Il 15 settembre celebreremo il nostro matrimonio con rito simbolico con gli amici e le persone che ci amano!! La data è una data scelta di cuore e di testa, ma le firme in comune le metteremo il 29 ottobre giorno del compleanno del momo! In jeans e t-shirt andremo in comune per rendere il tutto ufficiale. Lui non si ricorda mai niente e così se dovesse dimenticare l’anniversario del 15 settembre, il giorno del suo compleanno si ricorderà che è anche io giorno nel quale siamo diventati marito e moglie per lo stato italiano. #questionedidate