Georgette Polizzi, addio al nubilato indimenticabile: “Mi hanno conciato così”

Il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sposeranno il 15 settembre dopo anni e anni d’amore passati assieme. I due ex partecipanti di Temptation Island sono pronti a fare il grande passo e sicuramente saremo aggiornati costantemente sull’evento, visto che la Polizzi è spesso ospite da Barbara d’Urso e siamo convinti che la conduttrice dedicherà spazio ai due innamorati a partire dal 9 settembre, quando inizierà Pomeriggio Cinque. Oggi la ragazza è partita con le sue amiche con una parrucca rossiccia in testa e un velo senza che avesse previsto nulla, come ha fatto notare proprio lei tra le sue storie Instagram. Di cosa parliamo? Ma ovviamente del suo addio al nubilato.

Georgette Polizzi, l’addio al nubilato con le amiche

“Giuro – queste le sue parole –… non avrei mai pensato di vivere questo! Le mie amiche di sempre mi hanno prelevato per festeggiare il mio addio al nubilato! Si sono divertite a conciarmi così! #sisalvichipuo Vi amo con tutta me stessa”. La parrucca effettivamente ha quel non so che di trash che fa presagire già da questa prima foto come andrà a finire la serata con le amiche. La foto potete vederla qui di seguito mentre tra le storie Instagram di Georgette potete seguire la serata in diretta e farvi qualche risata:

Georgette e Davide dopo Temptation Island

Il matrimonio ormai è vicinissimo e Georgette non può che essere più entusiasta che mai di un amore che le rende la vita più bella. “Sarà – aveva dichiarato nel 2018 a Nuovo Tv – una grande festa con circa 200 invitati, nel classico stile americano, all’aperto, circondati dal verde. Sono un po’ preoccupata, però: spero di poter arrivare a piedi e non sulla carrozzina. Anche se adesso posso camminare – aveva così parlato dei suoi problemi – la sclerosi multipla è una malattia imprevedibile”. Buon divertimento, Georgette! E che la vita sorrida a te come a Davide!