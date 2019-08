Georgette Polizzi non molla: 6 ore di infusione per la sclerosi multipla. Come sta la stilista

Più di un anno fa, più precisamente a maggio 2018, Georgette Polizzi confessava di essere stata colpita dalla sclerosi multipla. Un periodo buio, difficile da digerire. Non poteva essere altrimenti visto che si tratta di una malattia che non se ne andrà. Tuttavia la stilista, ex volto noto di Temptation Island, pian piano ha trovato la forza per lottare. Non si molla, la vita va avanti. E dunque meglio fare un bel sorriso e combattere: questo il comandamento che si è data Georgette. E infatti, nonostante la battaglia sia lunga e per nulla facile, si è rimboccata le maniche e non si è arresa allo sconforto. Poco fa, a testimonianza di ciò, dopo 6 ore di infusione in ospedale, la Polizzi è tornata a parlare della sua malattia e del modo in cui la sta affrontando.

Georgette in ospedale per la cura non si arrende alla sclerosi: “Dovrò farla per tutta la vita ma voglio che sia proprio come oggi!”

“È una foto brutta… è sgranata … lo so! Ma è la foto più bella del mondo per me! Ho appena finito le 6 ore di infusione del mio farmaco che mi aiuta a far dormire la bas….rda. Questo sorriso dice tutto!”. Questo l’incipit di Georgette che su Instagram si è ritratta mentre affronta le cure. “Guardo questa foto – ha proseguito – e penso che è così che voglio vedermi ogni volta che dovrò affrontare la terapia. Dovrò farla per tutta la vita ma voglio che sia proprio come oggi!”

“Sono partita un po’ spaventata avevo una strana sensazione ed invece è andato tutto alla grande!”

“Lo ammetto sono partita un po’ spaventata avevo una strana sensazione ed invece è andato tutto alla grande!”, ha riflettuto Georgette che ha poi ringraziato tutto lo staff del reparto di sclerosi multipla dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, tratteggiando il personale della struttura come “degli angeli scesi in terra”. La stilista non ha nemmeno scordato di ringraziare i suoi tanti seguaci social che da sempre la sostengono e le fanno sentire affetto e vicinanza.