Georgette e Davide di Temptation Island si sono sposati: il matrimonio

Georgette Polizzi e Davide Tresse di Temptation Island sono marito e moglie. Per la stilista notte in bianco e grande gioia prima del matrimonio

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati marito e moglie da poche ore. La coppia, che in tv si è fatta notare per aver partecipato nel 2016 alla terza edizione di Temptation Island, ha pronunciato il fatidico ‘sì’ oggi 15 settembre. Non una sorpresa per i fan che seguono i due giovani. Infatti la ‘Pollina’ nelle ore che hanno preceduto il matrimonio ha fatto sapere tramite i suoi profili social dell’evento. Stamane ha poi rivelato di non essere riuscita a chiudere occhio per la grande trepidazione provata in vista delle nozze.

“Il cuore ha battuto forte tutta la notte”

“Ho passato la notte praticamente in bianco”, ha esordito stamane la Polizzi che poi ha aggiunto: “Mi sono girata e rigirata nel letto… Sono stata avvolta in un mix di emozioni e sensazioni… Il cuore ha battuto forte tutta la notte. Quindi se oggi sarò uno straccio perdonatemi, ma ho passato la notte più bella della mia vita, immaginando la mia vita al suo fianco.” Poche ore dopo ha finalmente potuto sposare Davide. La notizia che le nozze sono state celebrate e che tutto è andato per il meglio è stata data dal giornalista Gabriele Parpiglia, presente all’evento. La penna del settimanale Chi ha fatto anche trapelare le prime foto del matrimonio.

Georgette e la sclerosi multipla: la Polizzi combatte con il sorriso sulle labbra

Ricordiamo che la Polizzi sta combattendo una dura lotta contro la sclerosi multipla, malattia che le è stata diagnosticata più di un anno fa. Era il maggio 2018, quando Georgette confessava di essere stata colpita dalla patologia. Un periodo buio e difficile da affrontare. Tuttavia la stilista pian piano ha trovato la forza per lottare. Non si molla, la vita va avanti. E dunque meglio fare un bel sorriso e combattere: questo il comandamento che si è data l’ex concorrente di Temptation Island che, nonostante sappia che la battaglia sarà lunga e per nulla facile, continua a gioire alla vita. Viva gli sposi!