Gennaro Lillio, grave lutto per l’ex gieffino: è morto nonno Guido

Grande Fratello, lutto per Gennaro Lillio: è morto suo nonno

Lutto per Gennaro Lillio: è morto nonno Guido e il modello lo ha ricordato con un bel messaggio su Instagram. In questi momenti i fan sanno far sentire il loro affetto, siamo certi che sono già tantissimi i messaggi giunti a Guido. La notizia della scomparsa di nonno Lillio è arrivata in mattinata, tramite una storia su Instagram. Gennaro ha perso una figura importante nella sua vita, lo ha sottolineato anche nelle parole che gli ha dedicato sui social network. Un semplice gesto per ricordare suo nonno nel giorno in cui lo ha lasciato, ma solo fisicamente perché di sicuro il modello avvertirà la presenza di nonno Guido ovunque andrà e sarà così sempre.

Gennaro Lillio, morto nonno Guido: il messaggio su Instagram

Gennaro ha postato su Instagram una foto insieme al nonno scomparso. Lui è piccolo, avrà avuto circa dieci anni se non qualcuno in meno, e posa insieme al nonno durante un compleanno. Insieme alla foto col nonno, Gennaro ha scritto: “Stanotte sei andato via… Tu sì che eri un vero guerriero! Uomini veri che non nascono più! Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato. Voglio ricordarti così. Ciao nonno Guido”. Non ha aggiunto nient’altro, soltanto un cuore rosso che accompagna il suo messaggio. Un lutto che lo ha colpito in un momento non molto facile, visto che sua mamma Titty si è sottoposta a un intervento chirurgico pochi giorni fa. Gennaro troverà nella sua famiglia e nei suoi amici più cari la forza per andare avanti e superare la perdita del nonno, che si farà comunque sentire.

Gennaro Lillio, le ultime news sull’ex gieffino

Non avrà una compagna con cui sfogarsi, perché ha dichiarato di essere single nell’ultima intervista rilasciata. Ma ovviamente troverà maggior conforto nella sua famiglia e nel fratello gemello Guido. Nella stessa intervista, inoltre, ha fatto sapere che Francesca De André sarebbe tornata insieme all’ex Giorgio. A tutta la famiglia Lillio vanno le nostre condoglianza.