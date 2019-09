Gennaro Lillio, la mamma in ospedale: ecco cosa è successo

Grande Fratello, Gennaro Lillio in ospedale per sua madre: le ultime news

La mamma di Gennaro Lillio è in ospedale, a svelare le ultime news è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Il modello è apparso tra le stories su Instagram in compagnia della mamma, che abbiamo conosciuto proprio nella Casa del Gf. La signora Titty è entrata nella Casa per fare una sorpresa al figlio, ma aveva incantato tutti con il suo discorso. Sembravano esserci dei riferimenti a Francesca De André tra le sue parole, ed era sembrato di intuire che non approvasse il legame nato tra la ragazza e suo figlio, ma è storia ormai dimenticata. Oggi torniamo a parlare della mamma di Gennaro Lillio per un altro motivo, di sicuro più serio di un reality show.

Gennaro Lillio in ospedale dalla mamma: “Da infermiera è diventata paziente”

Tra le stories, infatti, Gennaro è apparso in una stanza d’ospedale oggi pomeriggio. Non ha subito svelato chi fosse andato a trovare, ma dal suo discorso si è ben capito e per fortuna è stato chiaro sin da subito che non si trattasse di nulla di grave. Sorridendo, infatti, Lillio ha parlato ai fan: “Da infermiera è diventata paziente. Quindi ora sono io che dovrò prendermi cura di te! Se guarirai come sono guarito io ci metterai tanti giorni!”. Per chi non seguisse Gennaro Lillio su Instagram vi raccontiamo cosa c’è dietro queste parole. Una settimana fa il modello era a letto con l’influenza e chiedeva a mamma Titty di dargli le giuste cure e attenzioni affinché guarisse nel giro di poco tempo. Da questo è nato il gioco e lo scherzo di Gennaro oggi in ospedale, dove è ricoverata sua mamma.

Mamma Gennaro Lillio in ospedale, il modello racconta perché

Per quale motivo mamma Titty è in ospedale? Lo ha spiegato Gennaro stesso: “Ha fatto un piccolo intervento al menisco, quindi diciamo che inizierà a camminare per la prossima estate”. Come ben vedete, non si tratta di nulla di grave e lui ha continuato a ridere e scherzare, pure per tenere alto il morale della mamma immaginiamo, anche se parliamo pur sempre di un intervento chirurgico. Gennaro e sua madre hanno un bellissimo rapporto, lo hanno raccontato e dimostrato anche durante il Gf.