Gennaro Lillio dopo Pechino Express: messaggio a Martina e domande piccanti

Pechino Express, Gennaro Lillio torna su Instagram e parla di Martina Nasoni

Tante domande a Gennaro Lillio oggi su Instagram dopo che l’ex gieffino ha avviato una sessione di domande e risposte: era passato molto tempo dall’ultima volta ed è normale che i follower del ragazzo, tornato subito dall’ultima esperienza a Pechino Express, abbiano voluto fargli parecchie domande. Molte hanno riguardato proprio Martina Nasoni e Daniele Dal Moro che ormai non si frequentano più e a cui spesso il nome di Gennaro è stato associato; a chi gli ha chiesto cosa pensasse della fine della frequentazione l’ex di Francesca De André ha risposto un chiaro “Saranno ca…i loro? Sì… Però voglio un gran bene a Martina perché la reputo una sorella”. Ignorando completamente Daniele Gennaro si è soffermato sempre sulla Nasoni: “Martina – ha così parlato del loro rapporto – viene spesso a Napoli per lavoro. Quando viene mi fa piacere vederla perché io la reputo una sorella più piccola. Le voglio un gran bene e per lei ci sarò sempre”.

Gennaro Lillio, lo sfogo sui finti gossip

Gennaro si è anche sfogato sui gossip che spesso lo hanno coinvolto ingiustamente; vi ricorderete ad esempio che era stato tirato in ballo come causa della rottura tra i già citati Martina e Daniele. Sull’argomento Lillio è stato chiaro sottolineando quanti siano ormai i “finti gossip di chi non ha né arte né parte”. Non ha tutti i torti ma ricordiamo che spesso è proprio da alcuni pettegolezzi che sono scoppiati casi eclatanti.

Domande piccanti a Gennaro, tradimenti e rapporti

Non sono mancate domande neanche sui rapporti che ha avuto: qualcuno gli ha persino chiesto se è mai stato a letto con qualcuno e lui ci ha scherzato su dicendo “Sono vergine, sto facendo un percorso in seminario per diventare parroco…”. Sui tradimenti? Nessuno scandalo: “Non ho mai tradito, però non è che abbia avuto questi rapporti cosi lunghi e duraturi. Quando sono stato fidanzato ha ribadito- non ho mai tradito”. Sì sappiamo che vi interessava soprattutto di Martina ma quando si tratta di Gennaro non possiamo fermarci solo a lei.