Gennaro Lillio torna a casa: l’esperienza a Pechino Express è già finita

Gennaro Lillio è stato eliminato da Pechino Express? Il modello è già tornato a casa

In queste settimane sono in corso le registrazioni della prossima edizione di Pechino Express, in onda dal 2020 su Rai 2. Tra i protagonisti del reality tv c’era Gennaro Lillio che, in coppia con Luciano Punzo, formano I Guaglioni. A grande sorpresa, l’ex gieffino è ricomparso su Instagram con delle story che lo ritraevano in aeroporto. Lillio ha spiegato di trovarsi all’aeroporto di Dubai, in attesa del suo volo per tornare in Italia. L’avventura di Pechino Express è finita in anticipo rispetto agli altri? La risposta non si sa. Può essere stato semplicemente eliminato. I dettagli su quanto accaduto non si conoscono ancora perché Gennaro non ha potuto dare spiegazioni. Il programma infatti andrà in onda presumibilmente dopo Sanremo 2020 e i concorrenti non possono svelare nulla prima della messa in onda delle puntate.

Gennaro Lillio su Instagram: “È stata un’esperienza pazzesca”

Lillio e Punzo sono la coppia de I Guaglioni nella prossima edizione di Pechino Express. Gennaro è tornato su Instagram prima del previsto con delle stories dall’aeroporto di Dubai: “Finalmente ho potuto prendere in mano il mio telefono”, ha spiegato. Non ha potuto raccontare nulla su quanto successo durante le riprese di Pechino Express e non ha potuto rivelare il motivo per cui è tornato prima degli altri sui social. Nei suoi commenti ha solo condiviso le sue emozioni a caldo: “È stata un’esperienza pazzesca. Domani torno in Italia”.

Pechino Express: Gennaro Lillio torna attivo sui social

“Come potete vedere sono da sistemare, si vede che sono come un barbone”. Scherza così Gennaro Lillio in una story su Instagram non appena atterrato in Italia, di ritorno da Dubai. La sua esperienza a Pechino Express è già finita ma non è chiaro come mai sia tornato prima degli altri. Scopriremo tutti i dettagli prossimamente e non ci resta che tenere d’occhio il profilo di Luciano Punzo per scoprire se anche lui, in coppia con Lillio, è di ritorno dal mitico viaggio di Pechino.