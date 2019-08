Gennaro Lillio, appello a Francesca De André? “Ancora di più”

Grande Fratello, Gennaro Lillio e Francesca De André non sono tornati insieme

Se date un’occhiata ai profili Instagram di Francesca De André e Gennaro Lillio vedrete che sono in parecchi a sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini di Barbara d’Urso dopo una rottura che ha fatto parecchio discutere. Le speranze andranno tutte deluse perché non ci sono elementi concreti o verosimili che ci abbiano fatto pensare almeno a uno scambio di messaggi o a una riappacificazione a prescindere dal tipo di rapporto che si intende instaurare; finora in effetti abbiamo avuto solo dei segnali che potevano far pensare anche ad altro. Come quello di oggi che non possiamo non condividere.

Gennaro Lillio, il post su Instagram per Francesca De André?

“Io – queste le parole di Lillio su Instagram a commento di una foto in primo pian – dico solo… ‘Ancora di più’. Buona serata a tutti, ragazzi!”. I fan non si sono lasciati scappare quell’“Ancora di più” che può essere interpretato in realtà in vari modi: “ancora più” insulti e critiche perché tanto non lo scalfiscono? Oppure “ancora più” gesti e prove di interesse da parte di Francesca che già si è fatta avanti in numerose occasioni? Mistero.

Francesca e Gennaro, chiarimenti da Barbara d’Urso?

Di certo ne sapremo molte di più ora che la d’Urso tornerà in tv con i suoi salotti, in cui ospiterà sia Francesca sia Gennaro perché sono stati una coppia tanto amata quanto odiata, ma comunque chiacchierata, e quindi adatta per i contenuti proposti dalla conduttrice. Dite che i due torneranno insieme dopo che saranno stati ospitati entrambi a Pomeriggio Cinque o a Domenica Live? Oppure il confronto che ci sarà, ammesso che saranno invitati alla stessa puntata, non cambierà alcunché? Difficile prevederlo, anche se a noi Gennaro sembra piuttosto sicuro della scelta che ha fatto.