Gemma Galgani senza filtri: intervistata da Francesca Fagnani a Belve, la dama più famosa di Uomini e Donne si è raccontata a ruota libera parlando dell’innamoramento per Giorgio Manetti, della sua storica rivale Tina Cipollari e della complicità oltre il palcoscenico avuta con Walter Chiari. Lungo tutta la chiacchierata, Gemma ha sottolineato che si sente una donna libera, non schiava di qualsiasi tabù, sia fisici sia sentimentali.

Gemma Galgani a Belve: le rivelazioni intime su Giorgio Manetti

La 76enne torinese ha esordito rifilando una stoccata alle donne della sua generazione, affermando che il suo essere libera e vitale infastidisce diverse persone: “Tra le mie coetanee alcune mi detestano, non riescono ad avere il mio stesso entusiasmo per l’età. Mi ritengono inadeguata in quello che faccio”. Ma non è sempre stata così frizzante. A Uomini e Donne ha fatto la sua apparizione ben 17 anni fa. Furono le sue sorelle a iscriverla al programma. Motivo? Perché stava passando un momento difficile e la vedevano triste.

“Quando le mie sorelle mi iscrissero a Uomini e Donne ero spenta – ha raccontato – Erano molto preoccupate. Il programma mi ha cambiato la vita. Penso che Maria abbia visto in me una persona vera, l’insieme di quello che sono, questo mio modo di essere sempre ricca nel propormi. Io non sono monotona”. Nel 2015 incontrò in studio Giorgio Manetti e nacque una relazione che incollò davanti al teleschermo milioni di persone.

“Di Giorgio Manetti mi innamorai profondamente – ha ricordato – c’era una grandissima intesa tra di noi, molto romanticismo da parte mia, ma quella relazione contribuì a farmi sentire femminile. È stato un rapporto molto intenso, c’era grande intesa tra noi anche nell’intimità. Eravamo molto uniti”. A proposito di intimità, Gemma ha rivendicato la sua libertà priva di pregiudizi: “Non ho timore nel manifestare il mio piacere. Non c’è nessun limite, c’è una partecipazione da parte mia e penso che questo faccia piacere”.

Tornando a Manetti, dopo vari tira e molla, la storia si concluse definitivamente a giugno 2016, quando lui rifiutò di tornare insieme alla dama. Nel 2018 lasciò Uomini e Donne. Con Gemma oggi i rapporti non sono buoni. “Lui non è carino con me, per niente. Mi lancia sempre frecciatine. Lui credo si sia anche un po’ pentito, perché io lascio il segno”, ha confidato la 76enne a Francesca Fagnani. Un’ulteriore prova del fatto che tra i due ex non scorra buon sangue si è avuta anche di recente. Entrambi sono stati ospiti a This is me e, secondo le anticipazioni, non c’è stato alcun riavvicinamento, ma una lite accesa che ha confermato le vecchie ruggini.

La stoccata a Tina Cipollari

Naturalmente a Belve la dama torinese ha anche parlato della ‘nemica’ Tina Cipollari, che da anni la sbeffeggia e la critica: “Quello che non mi piace del successo è il non essere compresa per ciò che sono. Mi trattano come un personaggio, cosa che non sono. Lo dico in particolare per quello che succede in studio con Tina. Se ho un’ossessione per lei? Ne farei volentieri a meno”. “Credo che l’invidia su di me ci sia, magari da parte della stessa Tina, che forse non ha eguale successo”, ha aggiunto.

La rivelazione su Walter Chiari: “Complicità oltre il palcoscenico”

Un’altra confidenza alquanto curiosa fatta da Gemma a Belve è stata quella che ha riguardato Walter Chiari. I due hanno lavorato per anni insieme a teatro. E, a detta della dama, ci fu una sintonia che andò oltre il legame professionale: “Con Walter Chiari una grande intesa professionale, accompagnata da 40 giorni passati in grande vicinanza perché lui spesso non si presentava agli spettacoli e io, per far sì che ci fosse tutte le sere, ho condiviso con lui quel lungo periodo. È stata una storia professionale, ma c’è stato anche altro”.