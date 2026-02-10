Uomini e Donne, Tinì sgancia la bomba e fa a pezzi Gemma: De Filippi alza la bufera

Difficile da credere, ma Tinì a Uomini e Donne è uscita dal letargo per smontare Gemma Galgani, come mai accaduto fino a ora. Tina Cipollari ha sempre attaccato in modo velenoso e anche ironico la storica dama torinese. Oggi non ha preso parte alla registrazione e a servire il pubblico ci ha pensato Tinì, anche se in modo decisamente diverso. Infatti, non c’è stato alcuno spazio alle risate o a un momento ironico. La silenziosa opinionista è stata abbastanza seria nell’affondare il volto storico del Trono Over.

Gemma si è addirittura detta pronta a lasciare il parterre, dopo ben 16 anni. La Cansino ha lasciato tutti a bocca aperta e probabilmente la Galgani avrebbe fatto meglio a non intromettersi in una situazione che non la riguardava. Ciò è accaduto quando si sono seduti al centro studio Mauro e Tiziana. Lui ha avuto una brevissima conoscenza con la dama torinese, che è fin troppo presa da Mario Lenti. Quest’ultimo, intanto, non le dà alcuna chance di avere una frequentazione sentimentale.

Eppure la Galgani continua a cercare attenzioni da Mario e si dice persino pronta a lasciare il programma con lui. Nel frattempo, si è scagliata contro Mauro, accusandolo di non essersi comportato bene durante la loro conoscenza. Improvvisamente ecco che è intervenuta Tinì, che si è scagliata contro Gemma, convinta che avrebbe dovuto evitare di intromettersi tra lui e Tiziana. La dama ha cercato di difendersi, trovando una Cansino decisamente diversa.

“Non parlare sulla mia voce!”, ha tuonato duramente Tinì, stupendo tutti. Ma non è questo il punto. La silenziosa opinionista ha fatto a pezzi la Galgani, in questa puntata in onda il 10 febbraio 2026, con dichiarazioni abbastanza forti:

“Ti sei creata un personaggio e quello che conta è quello, non te ne frega niente di trovare l’amore. Sempre con quella superiorità! Lei è l’unica vera, noi altri no!”

Gemma è rimasta senza parole di fronte a questo intervento. Maria De Filippi ha deciso di alzare ancora di più la tensione, notando l’applauso di Barbara De Santi. Ha così chiesto a quest’ultima di dire la sua. Ebbene anche lei è convinta che la Galgani si sia creata un personaggio nel programma e che non sia vera. La dama torinese è apparsa sempre più in difficoltà, profondamente toccata da questi attacchi per lei inaspettati. Così, ha palesato l’eventualità di lasciare la trasmissione:

“Se poi Maria si pensa che io non sia vera, io me ne vado. Dopo 16 anni, mi faccio il mio compleanno, la mia famiglia era questa…”

De Filippi non ha negato di avere quel pensiero, ma ha semplicemente fatto notare che “quella era un’opinione di Barbara”. Gemma ha continuato a mostrarsi in serie difficoltà e a difendersi, facendo notare di essere sempre stata molto tranquilla con gli altri in studio, senza mai intromettersi. A questo punto, è intervenuto Gianni Sperti, che si è scagliato contro di lei:

“Zitta e tranquilla è un parolone, non hai mai attaccato un’altra donna? Non voglio dare ragione a Barbara, però…”

Quando poi Gemma ha attaccato ancora Barbara, Maria le ha fatto notare a dare inizio a tutto questo è stata Tinì. Ma alla fine la Galgani ha lasciato Uomini e Donne? La risposta è no. La dama torinese ha preso parte alle registrazioni successive.