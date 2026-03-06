Giorgio Manetti, appello clamoroso a Gemma Galgani: “Riproviamoci, ho cambiato idea”

Per gli amanti dell’universo di Uomini e Donne, l’indiscrezione fatta trapelare da Eva 3000 ha del clamoroso: Giorgio Manetti, storico ex cavaliere del parterre del Trono Over, sarebbe pronto a dare un’altra chance a Gemma Galgani, a distanza di oltre 10 anni dal loro primo incontro. Correva l’anno 2015 quando il “Gabbiano” e la dama torinese si incontrarono sotto lo sguardo di Maria De Filippi. Si frequentarono, con vari tira e molla, per oltre un anno e mezzo. La rottura fu persino trattata con uno speciale in prima serata su Canale 5. Infine, nel 2018 Manetti lasciò definitivamente il programma. Gemma invece rimase e ne è tuttora protagonista.

Uomini e Donne: l’appello di Giorgio Manetti a Gemma Galgani

La vicenda sentimentale di Gemma e Giorgio è stata una delle più iconiche della storia del dating show. Ora potrebbe esserci un seguito del tutto inaspettato. “Clamoroso, il ‘Gabbiano’ di Uomini e Donne vuole riprendersi Gemma Galgani. Ha detto che è disposto a dare una seconda possibilità alla loro storia”, scrive Eva 3000, che ha assicurato di aver dato la notizia dopo aver interpellato l’ex cavaliere. “Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui”: sarebbero queste le parole che Manetti avrebbe rivolto a Galgani.

Resta da capire se l’appello, sempre ammesso e non concesso che trovi conferma da parte del diretto interessato, cadrà nel vuoto oppure se sarà valutato da Gemma. E rimane anche da capire se un eventuale secondo capitolo della love story possa essere scritto in privato oppure negli studi di UeD. Negli ultimi anni, Giorgio ha dichiarato in diverse interviste di non avere l’intenzione di tornare sotto i riflettori della popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5. Ma si sa che le persone possono cambiare idea facilmente. Insomma, vale sempre il detto “mai dire mai”.

La delusione del “Gabbiano”

Ufficialmente Gemma e Giorgio si sono lasciati il 4 settembre del 2015. Fu la dama a scrivere la parola fine sulla relazione. Disse di aver capito che il cavaliere non la amava davvero. Lo accusò anche di non essere stato sincero con lei. Tre mesi fa, in una chiacchierata concessa ai microfoni di Superguida Tv, Manetti è tornato a commentare che cosa accadde più di dieci anni fa. In particolare, ha spiegato di essere rimasto deluso in quanto, a suo avviso, Galgani scelse la tv e non i sentimenti

“Io l’ho sempre considerata una bella storia d’amore da vivere giorno per giorno. A Gemma avevo detto di uscire insieme dal programma ma lei ha voluto continuare a stare lì”, le parole del ‘Gabbiano’, che ha inoltre rimarcato che la torinese è da ben 16 anni nel parterre del Trono Over, fatto che lo spinge a credere che in realtà Galgani non abbia alcuna voglia di sottrarsi alle telecamere. Come è noto, chi si fidanza non può più partecipare alla trasmissione visto che a UeD si va per cercare l’amore.

“Io mi sentivo tranquillo – ha proseguito Manetti – non avevo nessun motivo di interrompere la relazione. Lei quel fatidico 4 settembre mi ha preso in giro quando di notte mi aveva detto che dovevo stare tranquillo e che saremmo usciti dal programma insieme. Lei dice che la nostra storia era importante, ma tutto questo deve essere dimostrato. Io mi ero già proposto di uscire con lei, lei no“.

Giorgio ha ribadito di aver trascorso una bella storia con la dama, rivelando che spesso la redazione lo chiamava per chiedergli se fosse innamorato di lei. “Io precisavo che pur non essendo innamorato stavo vivendo una bella storia con una donna che mi piaceva”, ha concluso Giorgio.