UeD, Giorgio Manetti si propone per noto talent, poi punge Gemma

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini E Donne, ricordato soprattutto per la sua travagliata storia con Gemma Galgani. E’ proprio in merito a quest’ultima che si è abbandonato recentemente a delle forti dichiarazioni. L’ex cavaliere si è poi scagliato anche contro il dating show di Canale 5 e contro la tronista Ida Platano. Inoltre si è proposto per partecipare ad un noto talent di Rai 1. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Tutti ricorderanno Giorgio Manetti, soprannominato George o il Gabbiano, noto protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini E Donne. In particolare ha fatto discutere per la sua storia con un’altra dama del programma, Gemma Galgani, con cui ci sono stati numerosi tira e molla. I due si sono poi definitivamente lasciati e lui ha abbandonato la trasmissione, dedicandosi ad una carriera musicale. Proprio a riguardo ha recentemente dichiarato in un’intervista con Superguida Tv che vorrebbe partecipare ad un noto talent della Rai. Stiamo parlando nello specifico di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti ed in cui numerosi vip si trasformano in noti cantanti sia italiani che stranieri. In merito Manetti ha dichiarato che avrebbe piacere ad imitare star internazionali piuttosto che artisti del nostro paese.

Qui di seguito le sue parole a riguardo:

Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri non italiani.

Giorgio ha anche rivelato di essere stato contattato per partecipare a questa stagione dell’Isola Dei Famosi ma che poi le trattative non sono andate in porto.

Recentemente l’ex protagonista di Uomini E Donne si è anche scagliato fortemente contro il programma che lo ha lanciato, colpendo in particolare la sua ex Gemma Galgani e la tronista Ida Platano.

Di seguito le sue parole in merito al programma condotto da Maria De Filippi:

La mia immagine a Uomini e Donne ne è uscita pulita e vincente, mentre degli altri che partecipano ora al programma non posso dire lo stesso. Ho visto quest’anno delle scene pietose. Uomini e donne è un programma di intrattenimento in cui il pubblico tende a schierarsi. Molto dipende dal comportamento della persona, tronista o corteggiatore che sia. Io penso di aver lasciato un buon ricordo.

In merito a Gemma, nonostante i due abbiano avuto una relazione, il giudizio non è stato migliore. Giorgio ha difatti definito la dama come “una figura retorica del programma”, riferendosi al fatto che dopo quindici stagioni ancora non abbia abbandonato Uomini E Donne.

Di seguito le sue parole nello specifico:

Se Gemma dovesse tornare a settembre sarebbe la sua sedicesima partecipazione. Ormai si è invecchiata in quel programma. Penso che sia diventata una figura retorica in quel programma, ma se a lei piace andare e a Maria va bene, nulla da dire.

Infine Manetti si è scagliato anche contro una delle protagoniste di quest’ultima stagione, la tronista Ida Platano.

Queste le sue parole su di lei: