Gemma Galgani con il nuovo seno “da ragazzina”: ecco la prima foto

Gemma Galgani è in grado di regalare non pochi colpi di scena a Uomini e Donne! Questa volta, torna nello studio di Canale 5 con il seno rifatto. A dare la notizia è stato il settimanale Nuovo Tv. Nel corso di questa estate, la dama torinese ha deciso di dare una svolta e di effettuare un cambiamento sul suo corpo. Oggi Riccardo Signoretti condivide su Instagram la copertina del nuovo numero della rivista, in cui compaiono in esclusiva le uniche foto di Gemma dopo l’intervento che le ha permesso di aggiungere qualche taglia al suo seno.

Finita nel mirino di vari telespettatori per la sua scelta di aver ricorso alla chirurgia estetica a 71 anni, la Galgani non si perde di certo d’animo. Da sempre, nonostante le critiche, la dama continua per la sua strada, seguendo solo il suo stesso volere. Ed ecco che oggi ammette di aver “ceduto alla vanità”. Con qualche taglia in più di seno, è ancora disposta a trovare il suo principe all’interno del programma di Maria De Filippi.

Le anticipazioni delle prime registrazioni segnalano che Gemma torna in trasmissione ed è subito protagonista di qualche scontro. “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”, dichiara la Galgani. La sua decisione sta facendo storcere un po’ il naso a diversi telespettatori, che ormai non sanno più cosa aspettarsi da lei. Le frequentazioni con ragazzi più giovani di lei, come Nicola Vivarelli, avevano già causato non poche polemiche.

Eppure, Gemma non si è mai fermata di fronte alle critiche. Ed ecco che ora sorprende nuovamente tutti con questa grande novità. Già lo scorso anno aveva fatto ritorno nello studio di Canale 5 con un altro cambiamento. Scendendo nel dettaglio, aveva deciso di regalarsi un lifting al viso per rendere più giovane la sua pelle.

Si era affidata alle mani esperte del professor Marco Gasparotti e in studio è stato poi mostrato il percorso da lei effettuato. Anche in questa occasione, non erano mancate le polemiche nei confronti della Galgani. Sicuramente, l’intervento al seno sarà uno degli argomenti più discussi!

Nonostante tutto, la dama torinese non si fa colpire dalle critiche e dai commenti negativi. Ovviamente, il pubblico di Canale 5 deve aspettarsi nuove liti tra Gemma e Tina Cipollari! L’opinionista non perderà occasione per ricordare alla dama la sua età.