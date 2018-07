Gemma Galgani e Ida Platano, Andrea Damante si scaglia su di loro e sulle ragazze di Temptation Island

Temptation Island è tornato con la quinta edizione e come da prassi si sta portando dietro uno stuolo di commenti, di entusiasmi e naturalmente di critiche. Stavolta a pronunciarsi in modo marcato è stato Andrea Damante che tramite delle Instargam Stories ha fatto intendere di non aver proprio gradito l’intervento di Gemma Galgani in favore dell’amica Ida Platano, andato in onda durante l’ultima puntata del reality. L’ex tronista ha affondato, non riuscendo a comprendere certe logiche e decisioni prese dai protagonisti dello show televisivo più rovente dell’estate.

Andrea Damante si sfoga: “Vedo tutte le ragazze che si lamentano perché il proprio fidanzato non va bene di qui e di là… Mollalo!“

Andrea Damante, come molti altri italiani (qui gli ascolti del reality), ha seguito Temptation Island durante la serata di ieri. E, per usare una metafora, gli è andato un po’ di traverso l’arrivo di Gemma sull’isola sarda. “Ma aiutatemi a capire, il ruolo di Gemma qual è? Lei Arriva dal mare e aiuta a superare le difficoltà?”, si domanda sarcasticamente il deejay veronese in una Stories Instagram, riprendendo l’attimo in cui la dama torinese del trono over giunge in aiuto all’amica Ida, in crisi col compagno Riccardo Guarnieri. Ma non è finita qui. In una seconda Stories l’ex tronista di Uomini e Donne affonda ancor più: “Vedo tutte le ragazze che si lamentano perché il proprio fidanzato non va bene di qui e di là… Mollalo! Lo molli e tranqui! Ne troverai un altro, però mollalo… Che ciocchi, che ciocchi, che cosa ciocchi (riferendosi con ogni probabilità a Ida, mentre si sfoga con la Galgani sul fidanzato, ndr)”.

L’intervento a Temptation Island di Gemma Galgani: il pubblico non gradisce

Andrea Damante non è stato l’unico a non aver apprezzato lo sbarco a Temptation Island di Gemma. Anzi, il suo umore ricalca quello della maggior parte del pubblico televisivo, stando almeno ai commenti social. Infatti su Twitter i cinguetti che non hanno visto di buon occhio l’intervento dell’ex di Giorgio Manetti si sono sprecati. Si salvi chi può.