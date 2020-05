Gemma e Ida, cosa succede dopo Nicola Vivarelli a UeD: le foto e l’appello

Ida Platano e Gemma Galgani, un’amicizia che va oltre Uomini e Donne

Tra Gemma Galgani e Ida Platano l’amicizia diventa sempre più forte nonostante la compagna di Riccardo Guarnieri sia uscita dal programma e non abbia più quindi tante occasioni per rivederla: le due continuano a sentirsi, a consigliarsi e a tirarsi su di morale quando serve dimostrando che negli studi di Uomini e Donne possono nascere anche dei bei rapporti. L’ultimo post pubblicato da Gemma su Instagram ne è la più chiara dimostrazione, visto che consiste in una dedica bellissima all’amica.

Gemma e Ida, cosa succede dopo Nicola Vivarelli: le dediche su Instagram

“Tu… per la mia Gemma – questo il commento della Galgani a una foto che le vede abbracciate e felici assieme –. Io… per la mia Ida”. Come sottofondo la canzone Un corpo e un’anima, precisamente la strofa “E non ci lasceremo mai” che vuol significare proprio che le due resteranno amiche per sempre. La conoscenza che Gemma ha iniziato con il chiacchieratissimo Nicola Vivarelli insomma non ha causato rotture con Ida che avrebbe potuto anche prendere le distanze dalla Over per una scelta che molti trovano scellerata. Ida invece le sta vicino e la apprezza per la persona che è, anche se certe scelte possono sembrare strane e controcorrente. La Platano ha anche ricondiviso sul proprio Instagram la foto pubblicata da Gemma commentandola con un chiaro “Amica per sempre”, a dimostrazione di quanto questo legame possa essere forte nel tempo.

News Gemma, la Dama chiede solidarietà per il Covid-19

La Galgani ha pure chiesto solidarietà per il Covid-19 commentando un servizio in cui si parlava della movida scoppiata in tutte le città nonostante l’obbligo di evitare assembramenti: “Ci dovrebbe essere solidarietà mai come adesso, invece di bere una birra in più… lasciate una borsa della spesa davanti alla porta di chi non può uscire per gravi motivi: sarebbe un enorme regalo anche per voi…”. Parole sagge, quelle della Galgani, che domani tornerà a UeD con una puntata che siamo sicuri farà scalpore.