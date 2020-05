Gemma e Nicola, sul Titanic anche la suocera e Maria interviene: le news

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani news: il Titanic continua il suo viaggio

Più passa il tempo più la situazione che si è venuta a creare a Uomini e Donne scalda gli animi e divide l’opinione pubblica: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ancora protagonisti, con Tina Cipollari sconvolta da quanto sta accadendo e Maria De Filippi che interviene quando i discorsi degenerano e diventano offensivi per chi osserva. Come ha fatto giustamente oggi quando si è iniziato a parlare di normalità. Ma procediamo con ordine. La puntata si è aperta con un chiarimento fra Gemma e Nicola durante la puntata – quando lei le ha detto che avrebbe potuto comunque conoscere Valentina Autiero e le altre ragazze – e alla fine della messa in onda. In tutti e due i casi Nicola è stato molto rassicurante. “Se volessi parlare con Valentina – queste alcune delle sue dichiarazioni – l’avrei già fatto. Per me non sei un limite. Quello che io ho dentro lo so io: non lo sai te, non lo sa mia madre, non lo sa nessuno. Se hai un dubbio rivolgiti a me”. Gemma si è poi sfogata ed è ovviamente scoppiata in lacrime dando a Tina il pretesto per attaccarla: “Ora già piangere per questo ragazzo… Lei piange per lui né per Valentina né per me né per gli altri!”. Poi, in onda un’esterna alle giostre che ha sconvolto l’opinionista.

News Gemma e Nicola, Vivarelli supportato dalla madre: Maria maestra di vita su una tratta a rischio

Non un cenno al Titanic ma l’atmosfera era quella, anche se, visti i colpi di scena, ormai stiamo virando verso Il Segreto o Beautiful: Gemma ha infatti parlato al telefono con la madre di lui che a quanto pare è rimasta soddisfatta di averla sentita e non accetta il fatto che la Galgani sia trattata in questo modo. Sulla nave insomma con oggi è salita anche la suocera, soprattutto se considerate il fatto che dopo aver sentito Tina commentare la telefonata lui ha preteso che la madre fosse quantomeno in studio. E siamo sicuri che Maria non si lascerà sfuggire quest’occasione; non lo faremmo noi che non siamo autori, figurarsi una donna che ha creato un impero con UeD. “Non si ha età – ha spiegato Gemma – per avere una sensazione di portezione da parte di una mamma”. Tina ha ovviamente iniziato a dare di matto e a parlare di normalità e anormalità costringendo Maria a intervenire: “Ogni genitore – queste le sue parole – educa i figli come crede. Tua madre ha tutti i suoi legittimi per accogliere Gemma. Quello che può spaventare tante mamme in questo caso non la spaventa. Evidentemente la mamma di Nicola ritiene Nicola in grado. Il meglio del proprio figlio – ha aggiunto – lo può giudicare solo il figlio”. “Non è normale, basta con queste ca…ate che state dicendo!”, così ha sclerato Tina a un certo punto, senza pensare che Maria sarebbe di nuovo intervenuta: “È raro ma questo non significa che sia anormale. Questo vale per tutte le scelte, sennò stiamo veramente nel…”. Tina ha dato ragione a Maria ma ha comunque attaccato Nicola: “Tu stai prendendo in giro ‘sta poveraccia e questa dopo ‘sto fatto non sappiamo dove la troveremo”. La madre di Nicola ha fatto consegnare a Gemma anche un pensierino, e questo ci fa pensare che il Titanic si arricchirà di nuovi protagonisti. Non per forza di una nuova Rose, visto che ieri il ballo non voleva dir nulla, ma senz’altro di altre maschere. E la suocera, lasciatecelo dire, sarebbe perfetta in questa narrazione televisiva che è tanto rara quanto interessante.

Anticipazioni Gemma e Nicola, tre nuove passeggere: le tentazioni continuano per Jack

Domani in studio per Gemma si presenteranno altre tre ragazze per il nostro Jack e sebbene Gemma si sia subito messa sul chi va là dubitiamo che abbia motivo di preoccuparsi: se Nicola stesse fingendo, ma è tutto da dimostrare, non sarebbe ancora questo il momento di far affondare la nave. Restate con noi!