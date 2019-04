Garrison a Verissimo spiega perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi

Perché Garrison non c’è più ad Amici di Maria De Filippi

Dopo rumors e indiscrezioni, Garrison Rochelle ha finalmente svelato il motivo per cui dal 2018 non fa più parte del corpo docenti di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino e coreografo statunitense era presente nel programma fin dalla prima edizione, andata in onda su Canale 5 nel 2001, e nel tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel talent show Mediaset. Dallo scorso settembre però il suo posto in cattedra è stato occupato dal collega olandese Timor Steffens. Come mai Garrison ha scelto di lasciare lo show? La decisione è stata maturata dal diretto interessato insieme alla De Filippi e agli autori del format. Dopo diciotto anni c’era la volontà di voltare pagina e rinnovare il cast per creare maggiore interesse e instaurare nuove dinamiche.

Le parole di Garrison Rochelle sull’addio ad Amici

“Io e Maria abbiamo parlato parecchio prima del mio addio ad Amici. Il percorso era semplicemente finito, era arrivato il momento di voltare pagina. Potevo farlo anche due anni fa ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione”, ha confidato Garrison Rochelle a Silvia Toffanin. Nonostante questo la collaborazione tra il coreografo e la trasmissione non è del tutto finita: Garrison ha rivelato che ha continuato a realizzare coreografie per il talent show. Non quelle del serale che, come sappiamo sono curate da Giuliano Peparini, bensì quelle del pomeridiano.

Garrison Rochelle oggi si divide tra coreografie e teatro

In questo modo Garrison Rochelle riesce a mantenere un legame con la Scuola di Amici di Maria De Filippi ma soprattutto può occuparsi di altro. Come spiegato dalla moglie di Maurizio Costanzo, nell’ultimo periodo Garrison si è dedicato con maggiore intensità al teatro. Una passione che l’americano ha sempre coltivato e che ora può portare avanti con maggiore intensità e disponibilità.