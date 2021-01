Games of Thrones, in arrivo la serie animata? Che cosa si sa per ora

Novità per i fan del Trono di spade. Sembra che sia in atto un nuovo possibile progetto che riguarda proprio il mondo della fortunata serie

Ci sarebbe in corso un progetto, ancora in fase del tutto embrionale, che potrebbe riguardare la ripresa del mondo fantasy di Game of Thrones. Il prossimo capitolo della serie è possibile che sia la sua versione animata. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter grazie ad alcune fonti. Il progetto, nel caso in cui si sviluppasse concretamente, sarà portato avanti da HBO Max.

In base a quanto riportato nel sito di The Hollywood Reporter sono già in corso alcuni incontri con gli scrittori e sceneggiatori per valutare il progetto. Se il riscontro fosse positivo, ci sarebbe l’opportunità di ampliare il franchise della fortunata serie televisiva. Eppure ancora non c’è nulla di certo. Tutto ciò sembra essere ancora solo un’idea, una proposta che potrebbe anche non trovare un seguito o una realizzazione. Certo, se la cosa prendesse il volo i fan di Games of Thrones sarebbero solo che contenti di potersi nuovamente immergere nel mondo e tra i protagonisti di una dello loro serie preferite. Tuttavia, ancora non sono state rilasciate dichiarazioni in merito alla questione da parte dei rappresentanti di HBO Max.

Il progetto di ampliamento del franchise di Games of Thrones è già iniziato con il prequel della fortunata serie House of Dragon, sempre della HBO. La produzione di quest’ultimo dovrebbe partire in primavera con attori come Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Matt Smith. Assieme a ciò si aggiunge anche l’idea di un altro prequel.

L’annuncio era stato dato la scorsa settimana. Il progetto in questione prevede un altro prequel sempre basato sui lavori di George Martin, autore dei libri del Trono di spade da cui è tratta anche la versione televisiva. I protagonisti del nuovo progetto sono il cavaliere errante Dunk e ed il giovane Egg, che sarebbe il futuro Re Aegon. Ci troviamo sempre dunque nel mondo dei Sette Regni ma stavolta i fatti sono ambientati 90 anni prima delle vicende della serie originale. Anche questo lavoro però appare in fase di lavorazione e non vi sono ancora date che possano prevederne un’uscita prossima.

La strategia di HBO è chiara. Come anche sta cercando di fare la Disney nelle sue piattaforme streaming, l’obiettivo è proprio quello di puntare su titoli noti, apprezzati e ben conosciuti al pubblico, che possano rendere più fruibile e accattivante il proprio catalogo. Così dopo le notizie su un rilancio di una reboot di Gossip girl e di un revival di Sex and the city si aggiunge anche questa possibilità con Games of Thrones, però nella versione animata.