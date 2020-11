Gossip Girl reboot, iniziate le riprese: avvistati due attori sul set

Sono iniziate le riprese del reboot di Gossip Girl. Secondo quanto riporta il sito Justjared, la serie è attualmente in lavorazione e spuntano nuove foto dal set. Ebbene i personaggi che saranno protagonisti della trama sono già sul set da questa settimana, a New York City. In particolare, il portale ha avvistato due giovani star della serie reboot giovedì sera, 5 novembre. Scendendo nel dettaglio, le foto vedono protagonisti Eli Brown e Whitney Peak. I due fanno parte del cast e sono stati visti uscire da un edificio della Grande Mela. Pare che stessero girando un appuntamento, in questa scena.

Eli Brown è già noto al pubblico per aver fatto parte del cast di Freeform Pretty Little Liars: The Perfectionists e del film The F – k-It List. Invece, Whitney Peak è conosciuta per le sue interpretazioni nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina e nel film Molly’s Game. Non si sa molto sulla trama della serie reboot. Ma sembra che questi due giovani attori facciano parte del trio principale della trama, secondo quanto rivela Deadline.

C’è grande attesa per l’arrivo di questa serie, visto il successo che ha conquistato negli anni Gossip Girl. Sarebbe dovuta uscire già quest’anno, ma a causa della pandemia del Coronavirus, il debutto è stato poi rimandato al 2021. Le prime indiscrezioni hanno già rivelato chi saranno i protagonisti di questa trama. Già lo scorso mese di luglio dell’anno 2019, era stato rivelato che ci sarebbero stati nuovi personaggi. Oltre a Whitney Peak e Eli Brown, il pubblico troverà Emily Alyn Lind, conosciuta per aver fatto parte del cast di Revenge, e Thomas Doherty, noto per il suo ruolo in Legacies. Il reboot dovrebbe essere ambientato dodici o tredici anni dopo il finale della nota serie tv che ha visto protagonisti Serena, Dan, Blair e Chuck.

Le prime anticipazioni rivelano che una nuova generazione di adolescenti, che frequenterà le scuole private di New York, si ritroverà a essere sorvegliata dall’occhio di Gossip Girl. In particolare, la serie reboot avrà come obbiettivo quello di spiegare il modo in cui i social network e la vita nella Grande Mela sono cambiati nel corso di questi anni. Non si sa ancora se i protagonisti del cast originale torneranno in questa serie reboot, ma non mancherà indubbiamente la voce di Kristen Bell.