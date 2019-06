Quando iniziano le riprese di Game of Thrones a Gaeta, in Italia

Fervono i preparativi per le riprese del prequel di Game of Thrones in Italia. Alcune scene di Bloodmoon, come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi, saranno girate a Gaeta, all’interno della Grotta del Turco. Come fa sapere Radio Show Italia 103e5, la troupe è attesa in città a luglio. Molto probabilmente si girerà intorno alla seconda settimana del mese. I giorni di lavorazione saranno diversi, a cavallo del 10 luglio. Tempo permettendo perché pare che nelle scene che verranno girate è prevista la presenza di una grossa barca a remi. Un’imbarcazione, tra l’altro, realizzata proprio nella cittadina laziale. Al momento non è chiaro quali attori arriveranno nel Belpaese: la star della serie sarà il Premio Oscar Naomi Watts, ma ci sono anche Denise Gough, Toby Regbo, Naomi Ackie, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah e Alex Sharp.

Le riprese del prequel de Il Trono di Spade sono iniziate in Irlanda

Le prime riprese di Bloodmoon – questo il titolo dato al primo dei tre spinoff di Game of Thrones – sono iniziate qualche settimana fa in Irlanda. Il primo ciak della nuova serie tv è avvenuto tra i Titanic Studios di Belfast e le grotte calcaree del Global Geopark. Il telefilm andrà in onda tra il 2020 e il 2021: al momento non è stata rilasciata una data ufficiale. Come la serie madre sarà ispirata ai romanzi di George RR Martin. Lo scrittore ha già anticipato che la storia sarà ambientata 5 mila anni prima de Il Trono di Spade. “Westeros è un posto molto diverso. Non c’è Approdo del Re. Non c’è il Trono di Spade. Non ci sono Targaryen. La città di Valyria con i suoi draghi e il suo grande impero è agli albori. Ci troviamo di fronte a un mondo differente e più antico e speriamo che sia una delle ragioni per cui la serie sarà divertente“, ha spiegato Martin alla stampa.

Bloodmoon: le news sullo spin off di Game of Thrones

In Bloodmoon non rivedremo Jon Snow, Sansa Stark o gli altri personaggi rimasti in vita a Westeros nell’ultimo episodio dell’ottava stagione. La trama si concentrerà prettamente sui Figli della Foresta e sulla nascita degli Estranei e del Re della Notte. È prevista, secondo indiscrezioni trapelate sui social network, la presenza di alcuni mammut.