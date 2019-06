Game of Thrones: le riprese del prequel si spostano in Italia, a Gaeta

Game of Thrones in Italia: le riprese del prequel a Gaeta

Game of Thrones approda per la prima volta in Italia. Alcune scene del prequel della serie HBO – dal titolo Bloodmoon – saranno girate a Gaeta, incantevole cittadina del basso Lazio. Come apprendiamo noi di Gossipetv, la produzione de Il Trono di Spade ha chiesto di poter girare alcune scene tra la Montagna Spaccata e la Grotta del Turco, tra i luoghi più suggestivi della cittadina laziale. Secondo un’antica leggenda cristiana la grotta è venuta alla luce dopo la morte di Cristo mentre stando ad una credenza popolare qui ci sarebbe sulla roccia l’impronta della mano di un marinaio turco. Nella stessa zona, la scorsa settimana, ha lavorato per ben quattro giorni la troupe de L’amica geniale 2, fiction Rai prodotta anche dalla HBO . I produttori di Game of Thrones e una parte del cast dovrebbero arrivare in Italia a breve: le riprese del nuovo telefilm sono già iniziate in Irlanda. Si parla pure di un ciak in una location segreta in Spagna, ma al momento nulla è stato confermato.

Bloodmoon: tutto quello che sappiamo sullo spin off di Game of Thrones

Bloodmoon è il primo dei tre spin off di Game of Thrones che verranno realizzati dalla HBO e che andrà in onda tra il 2020 e il 2021. Come la serie madre sarà ispirata ai romanzi di George RR Martin. Lo scrittore ha già anticipato che la storia sarà ambientata 5 mila anni prima de Il Trono di Spade. “Westeros è un posto molto diverso. Non c’è Approdo del Re. Non c’è il Trono di Spade. Non ci sono Targaryen. La città di Valyria con i suoi draghi e il suo grande impero è agli albori. Ci troviamo di fronte a un mondo differente e più antico e speriamo che sia una delle ragioni per cui la serie sarà divertente“, ha spiegato Martin alla stampa. Quindi non rivedremo Jon Snow, Sansa Stark o gli altri personaggi rimasti in vita a Westeros nell’ultimo episodio dell’ottava stagione. La trama si concentrerà prettamente sui Figli della Foresta e sulla nascita degli Estranei e del Re della Notte.

Il cast di Bloodmoon: chi sono gli attori del prequel de Il Trono di Spade

Il primo ciak della nuova serie tv c’è stato qualche giorno fa tra i Titanic Studios di Belfast e le grotte calcaree del Global Geopark. Tra gli attori di Bloodmoon c’è l’attrice premio Oscar Naomi Watts, il cui ruolo nella serie tv è al momento top secret. “Spero che i fan la guardino e trovino qualcosa di nuovo ed interessante. Penso che non saranno delusi. È una squadra composta da grandi persone”, ha dichiarato la star, che torna a lavorare in tv dopo Twin Peaks e Gypsy. Insieme alla Watts ci sono nel cast: Denise Gough, Toby Regbo, Naomi Ackie, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah e Alex Sharp.