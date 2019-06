Game of Thrones spin off: tutto quello che sappiamo su Bloodmoon

Game of Thrones, tutto ciò che si sa sullo spin-off della serie

I fan di Game of Thrones sono stati costretti a dire addio alle vicende legate al famoso Trono lo scorso 19 maggio, con l’ultima puntata dell’ottava stagione. Sono davvero tanti coloro che non sono riusciti ad accettare la fine della tanto amata serie televisiva. Ma proprio per tutti loro presto ci sarà uno spin-off! Non si sa poi così tanto della nuova serie, che dovrebbe riprendere diversi aspetti legati a Il Trono di Spade. A marzo 2018 il CEO della HBO Richard Plepler aveva ufficialmente confermato che c’era uno spinoff in cantiere. Scendendo nel dettaglio, rassicurava tutti i fan rivelando che un gruppo di autori stavano già lavorando a un prequel. Pare siano già iniziate le riprese del pilot del prequel, inizialmente conosciuto come The Long Night. Ora, invece, sarebbe spuntato fuori un altro titolo, ovvero Bloodmoon. Secondo le prime anticipazioni, questo spin-off sarebbe ambientato moltissimi anni prima della nascita dei nostri cari protagonisti. Dunque, dovrebbe avere appunto il compito di spiegarci com’è nata tutta la storia di Westeros.

Game of Thrones, il prequel che darà tante risposte sulle origini di Westeros

In arrivo lo spin-off de Il Trono di Spade e, per quanto riguarda il suo debutto, si parla al momento dell’anno 2021. Prima ancora di ben due anni sembra non sia possibile assistere alle vicende legate a chi ha lottato prima ancora di Jon e Daenerys. Come protagonista del prequel è stata scelta Naomi Watts. La showrunner è Jane Goldman, che ha sviluppato l’idea insieme a George R.R. Martin. Casey Bloys, presidente della programmazione HBO, ha rivelato nel corso di un’intervista su Deadline che non si ha intenzione di strafare con troppe serie spin-off. Inizialmente si parlava addirittura di ben cinque serie legate al famoso Trono. Tra queste quella che avrebbe dovuto vedere protagonista Arya e le sue avventure a ovest di Westeros. Ma sembra che, al momento, si stia pensando a un unico spin-off, ovvero quello che racconta quanto accaduto anni fa. D’altronde sono davvero tante le domande rimaste senza risposta dopo l’ultima puntata dell’ottava stagione.

Game of Thrones: i fan attendono il primo spin-off della serie sul Trono di Spade

Il primo spin-off è ambientato migliaia di anni prima gli eventi di Jon e Daenerys. Pare che questo prequel abbia il compito di raccontare ai telespettatori il passaggio dall’età dell’oro all’epoca più oscura. Sembra che verrà rivelato il motivo per cui è nato il Re della Notte e le origini di Westeros. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori anticipazioni su questo attesissimo spin-off.