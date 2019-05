Game of Thrones: le 7 domande rimaste senza risposta nel finale

Da Drogo a Daario, da Jon a Nymeria: il finale di Game of Thrones non ha risposto a tutte le domande

Dopo 8 stagioni e 73 episodi Game of Thrones è ufficialmente finito. L’episodio finale de Il Trono di Spade ha risposto a molte domande importanti sulla storia nata dalla penna di George RR Martin. Con l’ultima puntata abbiamo scoperto il destino dei Sette Regni e della maggior parte dei protagonisti. Eppure qualcosa è rimasto irrisolto visto gli innumerevoli personaggi e le tante storie che si sono intrecciate in quasi dieci anni di messa in onda. E nell’ottava stagione non tutte le domande hanno trovato risposta, con grande dispiacere dei fan, che già sognano di avere un sequel.

Che fine ha fatto Daario?

L’amante di Daenerys resta a Meeren sull’ordine della regina. L’uomo, che comanda l’esercito dei Secondi Figli, non è mai apparso nell’ottava stagione. Né nella battaglia contro gli Estranei né in quella contro Cersei Lannister: dopo che Daenerys è morta cosa è accaduto a Daario?

Dov’è il drago Drogon?

Dopo la morte di Daenerys l’ultimo drago rimasto in vita distrugge il Trono di Spade e vola via con il corpo della madre. Nessuno sa dove si trova: il nuovo re Bran lo Spezzato si limita a dichiarare che proverà a cercarlo con i suoi poteri di Corvo con tre occhi. È abbastanza avvilente non sapere però dove è andato a finire il drago che ha praticamente raso al suolo Approdo del Re.

Dove va Jon Snow insieme ai Bruti?

Nelle passate stagioni di Game of Thrones la Barriera è crollata e i Guardiani della Notte hanno instaurato un ottimo rapporto con il popolo dei Bruti, grazie alla presenza di Jon Snow. Quest’ultimo dove sta andando a fine episodio insieme a Tormund? È diventato il nuovo capo dei Bruti? Forse vuole esplorare nuove terre ma la questione resta poco chiara.

Bran può prevedere il futuro?

Nell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade restano incomprensibili i poteri di Bran. Il nuovo re conosce bene il passato ma a quanto pare può prevedere pure il futuro. Ha dato ad Arya il pugnale che ha ucciso il Night King e ha assicurato a Tyrion di essere arrivato a King’s Landing perché sapeva già che gli avrebbero offerto la corona.

Dove sono finiti i Dothraki?

Dopo la morte di Daenerys nessuno menziona i Dothraki, arrivati a Westeros solo per seguire la loro Khaalesi. Quando Jon si imbarca per tornare al Nord si vedono alcuni Dothraki per la città: ma che destino è stato riservato agli ex uomini di Khal Drogo?

Chi è il nuovo principe di Dorne?

Menzionato prima da Daenerys e apparso poi nell’ultimo episodio di Game of Thrones, non viene chiarito dagli autori chi è il nuovo principe di Dorne. Dopo che è stata sterminata la famiglia reale di quelle terre chi ha preso il potere? Come si chiama il nuovo principe? Ed Ellaria Sand è ancora viva?

Che fine ha fatto Nymeria?

Il metalupo di Arya è ancora vivo ma non è più apparso sullo schermo. Scappata via nella prima stagione per sfuggire all’ira di Cersei e Joffrey, l’animale è apparso di sfuggita nella settima stagione ma ha deciso di non seguire più la sua padroncina. Dunque dove si trova ora Nymeria?