Come finisce Game of Thrones: finito in rete l’intero plot dell’ultimo episodio

Come finisce Il Trono di Spade: finito in rete l’intero plot dell’ultima puntata

Game of Thrones si conferma la serie più leakkata al mondo. A tre giorni dalla messa in onda dell’ultimo episodio – che verrà trasmesso in America domenica 19 maggio mentre per l’Italia toccherà attendere lunedì 20 maggio – spunta fuori la sinossi dettagliata del finale del Trono di Spade. Reddit, sito internet di social news, ha condiviso tutti i dettagli dell’ultima puntata. La fonte è abbastanza attendibile visto che, sempre sullo stesso portale, si sono rivelati fondati gli spoiler delle ultime settimane: ovvero la morte di Missandei, la scomparsa del Night King nel terzo episodio e il duello tra il Mastino e la Montagna. Dunque, il finale condiviso sembra abbastanza attendibile ma potrebbe trattarsi di uno dei tanti finali girati dai produttori. Questi ultimi, proprio per evitare la fuga di spoiler, hanno girato con gli attori più di un finale in modo da confondere le acque. Quindi quello che vi stiamo per raccontare sarà il vero finale oppure no? Staremo a vedere… nell’attesa se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura di questo articolo!

Il finale di Game of Thrones dettaglio per dettaglio

Secondo quanto sostiene Reddit, l’ultima puntata de Il Trono di Spade si apre con Jon, Davos e Tyrion che camminano per Approdo del Re dopo l’ultima battaglia. Al castello il Folletto scopre i cadaveri dei fratelli gemelli Cersei e Jaime. Subito dopo i tre incontrano Verme Grigio che, su ordine di Daenerys, sta per uccidere dei soldati Lannister. Jon prova invano a fermare Grey Worm. Intanto la nuova regina Targaryen si vanta di aver finalmente liberato il popolo di King’s Landing dalla tirannia. Non solo: Daenerys accusa Tyrion di alto tradimento per la fuga di Jaime Lannister. Tyrion controbatte sottolineando che Daenerys ha ucciso migliaia di innocenti e la Madre dei Draghi lo fa incarcerare. Appesa la notizia Jon si reca da Daeneyrs e la prega di smetterla con le follie ma la giovane assicura di aver fatto tutto per il bene del popolo.

Tutti gli altri dettagli del finale de Il Trono di Spade

Jon Snow fa finta di assecondare Daenerys ma in un secondo momento la accoltella a morte. Arriva così Drogon che scioglie il Trono di Spade e porta via il cadavere della madre. La morte di Daenerys scatena la rabbia di Verme Grigio che tiene prigionieri sia Jon sia Tyrion. Il concilio presieduto da Sansa ordina al soldato di liberare il fratello-cugino ma l’uomo rifiuta. Successivamente il concilio, del quale fa parte anche Sam, elegge il nuovo re di Westeros: Bran Stark. Quest’ultimo ordina come suo primo cavaliere Tyrion. Verme Grigio si inginocchia davanti al nuovo re e parte con i Dothraki per liberare le città degli schiavi.

Daenerys muore: Jon Snow torna alla Barriera

Per l’uccisione di Daenerys Jon Snow viene condannato a tornare alla Barriera, dove si riunisce con i Guardiani della Notte. Arya, invece, decide di andare ad esplorare i territori ad ovest di Westeros, dove è nessuno è mai stato prima. Sansa resta al comando di Grande Inverno. Il concilio di Bran, il nuovo re, è presieduto da Tyrion e ne fanno parte: Davos, Sam, Brienne, Yara, Robin, Gendry, Yohn. Nulla si sa di Drogon, volato via dopo la scomparsa dell’ultima Targaryen. Sarà davvero questo il finale di Game of Thrones?