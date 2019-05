Game of Thrones: Arya ha ucciso il Re della Notte grazie a Jon Snow? Il video

La morte del Night King in Game of Thrones per mano di Arya Stark continua a far discutere. In molti non hanno apprezzato la facilità con la quale la piccola guerriera è riuscita ad uccidere il temibile Re della notte nel terzo episodio dell’ottava stagione. Come è riuscita Arya ad avvicinarsi all’albero di quercia circondato da decine e decine di Estranei? Per il momento gli autori non hanno dato spiegazioni (lo faranno forse nel prossimo episodio?) ma secondo qualche fan attento Jon Snow avrebbe aiutato la sorella-cugina a riuscire nella grande impresa. In che modo?

Jon Snow contro il drago Viserion in Game of Thrones 8×03

Prima della morte del Night King nel terzo episodio di Game of Thrones 8 c’è una lunga sequenza che vede protagonista Jon Snow. L’erede Targaryen combatte contro Viserion, il drago di Daenerys morto e resuscitato per mano degli Estranei. Ad un certo punto Jon si nasconde da Viserion, guarda un punto di fronte a sé e poi si gira urlando un grido di battaglia poco chiaro. A detta di qualcuno sarebbe semplicemente “go”, ovvero “vai”, molto probabilmente riferito ad Arya. Che dopo aver ucciso gli Estranei nel Castello di Grande Inverno, grazie all’aiuto del Mastino e di Beric, ha avuto il tempo di avvicinarsi alla quercia per salvare Bran e uccidere il Night King.

Jon Snow ha davvero aiutato Arya contro il Night King?

Quindi Jon Snow ha davvero avuto un peso decisivo nell’uccisione del Re della Notte avvenuta per mano di Arya? Al momento restano i dubbi: gli autori de Il trono di spade non si sono ancora espressi sui dettagli della grande battaglia ma si sono limitati a dire che da tempo Arya era la prescelta. “Da tre anni sognavamo questo. Arya era la migliore candidata per uccidere il Re della notte”, hanno dichiarato gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss.