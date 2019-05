Game of Thrones, la follia di Daenerys: gli autori spiegano il gesto della Madre dei Draghi

Daenerys Targaryen è letteralmente impazzita a Game of Thrones. Nel quinto episodio dell’ottava stagione de Il Trono di Spade, la Madre dei Draghi ha deciso di distruggere Approdo del Re nonostante la resa della città e di Cersei Lannister. Una scelta del tutto inaspettata, soprattutto per quello che fino a pochi giorni fa era considerato uno dei personaggi migliori di Westeros. Nonostante lo sgomento dei fan, gli autori del telefilm HBO hanno dichiarato che in Daenerys c’è stato sempre il gene della pazzia. Del resto il padre era soprannominato il Re Folle, ucciso anni prima da Jaime Lannister per salvare il popolo innocente. Stando alle parole di David Benioff e D.B. Weiss c’erano altri segnali importanti, già dalla prima stagione, su questa svolta cruenta.

I primi segnali della follia di Daenerys Targaryen

“C’è qualcosa di agghiacciante e terrificante nel modo in cui Daenerys ha sempre reagito alla morte dei suoi nemici. Basta ricordare quando Khal Drogo dà la corona d’oro a Viserys e osservare la reazione di Daenerys mentre guarda la testa di suo fratello sciogliersi. È stato un terribile fratello, perciò nessuno ha veramente sofferto quando Viserys è morto. Ma è davvero inquietante il modo in cui Daenerys ha reagito“, hanno rammentato gli autori di Game of Thrones in un video diffuso dalla HBO. Nonostante questo, però, a detta degli showrunner sarebbero state le ultime circostanze a condurre la Regina a compiere un gesto così drammatico.

Daenerys Targaryen resta sola e impazzisce del tutto

“Daenerys non aveva premeditato la distruzione della Capitale. Jorah, Rhaegal e Missandei sono morti, Cersei non si è arresa subito, Jon Snow ha rivelato il suo segreto e ha rifiutato il suo amore. Tutti dettagli che portano Daenerys a impazzire e a decidere di distruggere la Fortezza Rossa. Quando Daenerys la guarda, rivede quello che ha costruito la sua famiglia e il modo in cui ha perso tutto. Da qui la scelta di distruggerla e di diventare a tutti gli effetti una Regina temuta anziché amata”, hanno aggiunto gli sceneggiatori. Ma c’è di più: una visione di Bran nelle precedenti stagioni aveva previsto già tutto.

La visione di Bran sulla distruzione di Danerys Targaryen

Nella quarta stagione Bran ha una visione: il Trono di Spade al buio e ricoperto di neve (ma potrebbe trattarsi di cenere, come testimoniano alcune scene della 8×05) e un drago (e non tre!) che vola su Approdo del Re. Dunque era già chiaro quello che sarebbe accaduto alla Capitale qualche anno dopo con l’arrivo di Daenerys Targaryen.

Non solo: in un episodio della terza stagione Daenerys ha una strana visione. La Targaryen vede il Trono di Spade coperto dal buio, da quella che sembra neve. In realtà molto probabilmente anche in questo caso potrebbe trattarsi di cenere, visto che oggi Daenerys è soprannominata la Regina della Cenere.

Daenerys Targaryen muore a Game of Thrones 8?

Ora che ha distrutto e conquistato tutto cosa accadrà a Daenerys Targaryen nell’ultima puntata di Game of Thrones? La sua morte sembra scontata: da buona è letteralmente diventata la cattiva della serie. Chi la ucciderà? Secondo i telespettatori l’estremo gesto toccherà ad Arya, del tutto contrariata da quello che è accaduto ad Approdo del Re, dove milioni di innocenti hanno perso la vita.