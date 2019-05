Game of Thrones: perché Jaime ha lasciato Brienne? Il piano contro Cersei

Alla fine è successo a Game of Thrones quello che molti fan aspettavano da tempo: Jaime e Brienne si sono lasciati travolgere dalla passione. La guardia del corpo di Sansa Stark ha perso la sua verginità con lo Sterminatore dei Re. E i due erano pronti a iniziare una vera e propria relazione: Jaime aveva infatti deciso di restare a Grande Inverno, accanto all’amata Brienne, rinunciando alla guerra ad Approdo del Re contro la sorella Cersei. Ma nel corso del quarto episodio dell’ottava stagione qualcosa è cambiato e d’improvviso il maggiore dei Lannister ha scelto di lasciare Brienne e tornare da Cersei. Qual è il piano dell’uomo? Al momento non c’è certezza ma le teorie oltreoceano portano tutte in un’unica direzione: Jaime vuole salvare i suoi cari uccidendo Cersei.

Jaime vuole uccidere Cersei per salvare tutti

Dopo aver ascoltato da Sansa le ultime novità sulla guerra (tutt’altro che positive dopo la morte di Rhagael e Missandei) Jaime Lannister ha cambiato idea sul suo futuro. Ha lasciato Brienne raccontando tutte le sue malefatte e si è messo in viaggio per Approdo del Re. Il piano dell’uomo è abbastanza evidente: Jaime è l’unico che può ancora avvicinarsi alla sorella e può quindi ucciderla. Un modo, secondo il Lannister, per porre fine a questa guerra. Ma a Game of Thrones i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e non è esclusa la morte di Jaime. Magari per mano di Cersei, che ha già chiesto a Bronn di uccidere i suoi fratelli. L’ennesimo faccia a faccia tra i gemelli Lannister cambierà qualcosa nel quinto episodio?

Le parole dell’attrice Gwendoline Christie su Brienne

“È importante per Brienne il modo in cui ha scoperto nuovi lati della vita mai esplorati fino ad oggi. È una donna anticonvenzionale e mi piace che abbia scelto di crescere in maniera diversa. Brienne non è solo una combattente, è una donna ed è giusto avere da parte sua certi desideri. Perché non esplorare il suo lato più intimo? Anche se personalmente ho sempre voluto Brienne insieme a Daenerys: sarebbe stato fantastico!”, ha dichiarato Gwendoline Christie, l’attrice britannica che dal 2011 indossa i panni di Brienne di Tarth ne Il Trono di Spade.