Game of Games cast, spunta anche Gilles Rocca: tutti i nomi

Novità sul cast di Game of Games: sono spuntati nuovi nomi, che vanno ad aggiungersi a quelli già saltati fuori nelle scorse settimane. Il programma di Simona Ventura è tra i più attesi della nuova stagione televisiva e i nomi del cast non fanno altro che accrescere l’attesa. La Ventura sta per tornare al timone di un programma in prima serata scovato appositamente per lei. Non molto tempo fa infatti aveva raccontato che la rete si era messa alla ricerca di una trasmissione che facesse al caso suo per il ritorno in prima serata. Un fatto che non può che renderla felice.

Dopo il suo entusiasmo per il programma, è probabile che sia ancora più felice del cast che stanno mettendo insieme. Si tratta di personaggi noti che si metteranno in gioco in Game of Games. Tv Blog oggi ha rivelato che tra i volti che prenderanno parte al programma ci sarà anche Gilles Rocca, reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle. Rocca è uno dei volti più amati di questo momento, per cui reclutarlo in un programma al debutto su Rai Due è una mossa vincente di sicuro.

Insieme al nome di Gilles Rocca oggi è spuntato anche quello di Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia. La Corvaglia manca dal piccolo schermo da un po’ di tempo. Uno dei suoi ultimi impegni, su Canale 5, è stato Paperissima Sprint. Ma proprio perché ci sono state le prime registrazioni di Game of Games stanno spuntando nomi su nomi a proposito del cast. Facciamo il punto della situazione.

Oltre a Gilles Rocca e Maddalena Corvaglia ci dovrebbero essere anche Ignazio Moser ed Elettra Lamborghini, due dei primi saltati fuori. O almeno due di quelli che hanno suscitato una maggiore curiosità. E poi ancora ci sarà Max Giusti, dopo il successo a Pechino Express. Altri nomi sono quelli di Nicola Ventola, Massimiliano Rosolino e Franceska Pepe, che ha detto addio al Grande Fratello Vip. Seguiranno di sicuro ulteriori aggiornamenti sul nuovo programma di Simona Ventura.