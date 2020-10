Simona Ventura felice di Game of Games: “Cercato con forza per me”

Simona Ventura ha parlato con enorme entusiasmo del suo nuovo programma su Rai Due, Game of games, e lo ha fatto oggi nello studio di Tv Talk. La conduttrice è intervenuta sui vari argomenti della puntata del giorno, quindi anche sul coming out di Gabriel Garko e su come e quanto i social network possano oggi tornare utili ai personaggi dello spettacolo. Ma l’occasione per parlare del suo nuovo programma Game of games è giunta grazie alla domanda social, un classico di Tv Talk. E quindi hanno riportato alla Ventura la curiosità di uno degli spettatori del programma del sabato pomeriggio di Rai Tre, in cui le chiedeva conferma del ritorno in tv con questo format e se è già a lavoro. Simona ha prima ironizzato un po’ tergiversando, poi ha confermato che Game of games si farà e che ne è molto felice.

Simona Ventura parla di Game of games: le parole sul direttore di Rai Due

Si tratta di un format proveniente dagli Stati Uniti d’America, dove viene condotto da Ellen DeGeneres, uno dei volti del momento. Simona è entusiasta di questo programma e le è piaciuto subito molto. Ha quindi ringraziato il direttore di Rai Due, Ludovico Di Meo, per aver creduto in lei al punto da andare alla ricerca di una nuova trasmissione in cui potesse esprimere tutta sé stessa. Queste sono state le sue parole: “Sono molto felice che il direttore di Rai Due abbia cercato con grande forza un programma per me. Abbiamo parlato tanto e io avevo proprio voglia di buttarmi in cose nuove”. Simona ha poi detto che di sicuro alle spalle ha un curriculum di tutto rispetto con trasmissioni che lo sono altrettanto, ma buttarsi in nuove avventure non fa mai male, anzi.

Simona Ventura felice del ritorno in tv con Game of Games: l’intervento a Tv Talk

Quei programmi del passato non glieli potrà mai togliere nessuno, ma quel che è fatto è fatto. “Fare delle cose nuove è ancora più bello”, ha spiegato Super Simo, contenta di mettere a disposizione della rete la sua esperienza. Soprattutto in un’epoca in cui secondo lei vige il politically correct e le conduzioni non sono più tanto libere, Simona al contrario in questo programma sarà più che libera. Lo costruirà a sua immagine e somiglianza: “Invece in questo programma darò sfogo a tutta la mia creatività”. Un po’ come fa la stessa Ellen DeGeneres.